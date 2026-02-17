hőmérsékletidőjárásfelhőzet

Elárulták a meteorológusok, hogy mire számíthatunk holnap

Nincs több titok.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 17. 17:02
illusztráció Fotó: Szakony Attila Forrás: Zalai Hírlap
Tovább szakadozik, csökken a felhőzet északnyugat felől, szerda hajnalra keleten is – írja az előrejelzésében a HungaroMet. 

Hozzáfűzik, hogy az éjszaka második felében azonban a Dunántúl egyes részein, illetve keleten ismét felhőzet képződhet, amely szerdán gomolyosodik, miközben másutt is gomolyfelhők alakulnak ki. Ezek időszakosan zavarhatják a napsütést. Kisebb vegyes csapadék csak kevés helyen, reggelig inkább a Dunántúlon, míg napközben keleten, északkeleten fordulhat elő. Az északnyugati szél főként a Sopron–Szeged vonal szélesebb sávjában megélénkül, kedden néhol, szerdán több helyen meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –6 és 0 fok között alakul, de a szelesebb tájakon helyenként fagypont felett maradhat a minimum. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

