Tovább szakadozik, csökken a felhőzet északnyugat felől, szerda hajnalra keleten is – írja az előrejelzésében a HungaroMet.
Elárulták a meteorológusok, hogy mire számíthatunk holnap
Nincs több titok.
Hozzáfűzik, hogy az éjszaka második felében azonban a Dunántúl egyes részein, illetve keleten ismét felhőzet képződhet, amely szerdán gomolyosodik, miközben másutt is gomolyfelhők alakulnak ki. Ezek időszakosan zavarhatják a napsütést. Kisebb vegyes csapadék csak kevés helyen, reggelig inkább a Dunántúlon, míg napközben keleten, északkeleten fordulhat elő. Az északnyugati szél főként a Sopron–Szeged vonal szélesebb sávjában megélénkül, kedden néhol, szerdán több helyen meg is erősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –6 és 0 fok között alakul, de a szelesebb tájakon helyenként fagypont felett maradhat a minimum. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul.
Nagy razziát indított a rendőrség, rengeteg sofőr megbukott
Szomorú eredményeket hozott a fokozott rendőri ellenőrzés.
Félmilliárdos ifjúsági program indul
A pályázatokat március 9-ig várják.
Rába Tímea: Itt a lehetőség, hogy megüzenjük Brüsszelnek, mi nem fizetünk + videó
A nemzeti petíció fontosságára hívta fel a figyelmet az MSZP volt elnökének felesége.
Budapest a világ legkoszosabb városa a turisták szerint
Brüsszelt, Párizst és Las Vegast is lenyomtuk, de ennek aligha örülhetünk.
Nagy razziát indított a rendőrség, rengeteg sofőr megbukott
Szomorú eredményeket hozott a fokozott rendőri ellenőrzés.
Félmilliárdos ifjúsági program indul
A pályázatokat március 9-ig várják.
Rába Tímea: Itt a lehetőség, hogy megüzenjük Brüsszelnek, mi nem fizetünk + videó
A nemzeti petíció fontosságára hívta fel a figyelmet az MSZP volt elnökének felesége.
Budapest a világ legkoszosabb városa a turisták szerint
Brüsszelt, Párizst és Las Vegast is lenyomtuk, de ennek aligha örülhetünk.
