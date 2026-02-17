Elárulták a meteorológusok, hogy mire számíthatunk holnap

Hozzáfűzik, hogy az éjszaka második felében azonban a Dunántúl egyes részein, illetve keleten ismét felhőzet képződhet, amely szerdán gomolyosodik, miközben másutt is gomolyfelhők alakulnak ki. Ezek időszakosan zavarhatják a napsütést. Kisebb vegyes csapadék csak kevés helyen, reggelig inkább a Dunántúlon, míg napközben keleten, északkeleten fordulhat elő. Az északnyugati szél főként a Sopron–Szeged vonal szélesebb sávjában megélénkül, kedden néhol, szerdán több helyen meg is erősödik.