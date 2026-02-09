Kocsis Máté: Ezt a legelvakultabb tiszás fiataloknak sem kívánom + videó

Meg kell érteni azokat a fiatalokat is, akik nem a kormánypártok oldalán állnak – fejtette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője új videójában azt mondta: ezek jó gyerekek, és semmiképpen nem szabad rájuk haragudni.

– A gondjuk az, hogy nincs összehasonlítási alapjuk, hogy milyen, amikor nem mi kormányzunk – mutatott rá.

A legvadabb tiszás fiataloknak sem kívánom, hogy egy baloldali kormány alatt kelljen fiatalnak lenniük

– szögezte le Kocsis Máté.

– Mi voltunk fiatalok baloldali kormány alatt, és ami ma van, azt úgy képzeljék el, hogy az egyáltalán nincs – tette hozzá. Felsorolta: ide tartozik az ingyenes jogosítvány, az ingyenes nyelvvizsga, az ingyenes tankönyv, az ingyenes étkezés és a 25 év alattiak szja-mentessége. Baloldali kormány alatt ezek nincsenek – mutatott rá a politikus.

– A fiatalok, akik bírálják a kormányt, csak abban gondolkodnak, hogy a mostaninál biztosan jobb lesz egy új. Soha nem gondolkodnak abban, hogy a mostaninál lehet rosszabb is egy új. Ez mindig kimarad az ő fókuszukból. Úgy gondolják, hogy ami változik, az csak jobb lehet.

Nem, ami változik, az lehet rosszabb

– mutatott rá Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)