Kocsis Máté: Ezt a legelvakultabb tiszás fiataloknak sem kívánom + videó

Meg kell érteni azokat a fiatalokat is, akik nem a kormánypártok oldalán állnak – fejtette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője új videójában azt mondta: ezek jó gyerekek, és semmiképpen nem szabad rájuk haragudni.
– A gondjuk az, hogy nincs összehasonlítási alapjuk, hogy milyen, amikor nem mi kormányzunk – mutatott rá.
A legvadabb tiszás fiataloknak sem kívánom, hogy egy baloldali kormány alatt kelljen fiatalnak lenniük
– szögezte le Kocsis Máté.
– Mi voltunk fiatalok baloldali kormány alatt, és ami ma van, azt úgy képzeljék el, hogy az egyáltalán nincs – tette hozzá. Felsorolta: ide tartozik az ingyenes jogosítvány, az ingyenes nyelvvizsga, az ingyenes tankönyv, az ingyenes étkezés és a 25 év alattiak szja-mentessége. Baloldali kormány alatt ezek nincsenek – mutatott rá a politikus.
– A fiatalok, akik bírálják a kormányt, csak abban gondolkodnak, hogy a mostaninál biztosan jobb lesz egy új. Soha nem gondolkodnak abban, hogy a mostaninál lehet rosszabb is egy új. Ez mindig kimarad az ő fókuszukból. Úgy gondolják, hogy ami változik, az csak jobb lehet.
Nem, ami változik, az lehet rosszabb
– mutatott rá Kocsis Máté.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
