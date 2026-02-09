kocsis mátékormányTisza Pártfiatal

Kocsis Máté: Ezt a legelvakultabb tiszás fiataloknak sem kívánom + videó

A kormányt bíráló fiatalok azt hiszik, hogy ami változik, az csak jobb lehet. Nem, ami változik, az lehet rosszabb – mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 11:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meg kell érteni azokat a fiatalokat is, akik nem a kormánypártok oldalán állnak – fejtette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Miskolc, 2026. január 17. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője új videójában azt mondta: ezek jó gyerekek, és semmiképpen nem szabad rájuk haragudni.

– A gondjuk az, hogy nincs összehasonlítási alapjuk, hogy milyen, amikor nem mi kormányzunk – mutatott rá.

A legvadabb tiszás fiataloknak sem kívánom, hogy egy baloldali kormány alatt kelljen fiatalnak lenniük

– szögezte le Kocsis Máté.

– Mi voltunk fiatalok baloldali kormány alatt, és ami ma van, azt úgy képzeljék el, hogy az egyáltalán nincs – tette hozzá. Felsorolta: ide tartozik az ingyenes jogosítvány, az ingyenes nyelvvizsga, az ingyenes tankönyv, az ingyenes étkezés és a 25 év alattiak szja-mentessége. Baloldali kormány alatt ezek nincsenek – mutatott rá a politikus.

– A fiatalok, akik bírálják a kormányt, csak abban gondolkodnak, hogy a mostaninál biztosan jobb lesz egy új. Soha nem gondolkodnak abban, hogy a mostaninál lehet rosszabb is egy új. Ez mindig kimarad az ő fókuszukból. Úgy gondolják, hogy ami változik, az csak jobb lehet.

Nem, ami változik, az lehet rosszabb

– mutatott rá Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu