Alakul a Tisza-féle sajtószabadság: kiállt Magyar Péter álláspontja mellett a baloldali milliárdos, Bige László fia

Magyar Péter néhány napja interjút adott az ATV-nek. Látva a tévé épületének felújítását az Egyenes beszéd című műsor előtt, a folyosón a Tisza Párt elnöke feleslegesnek nevezte a munkálatokat a „még hátralévő 68 napra”. Mivel szerinte a választások után átveszi a köztévé azt a funkciót, amit eddig az ATV betöltött, a csatornára már nem lesz szükség. Magyar úgy vélte: az ATV „nagyon olcsón eladó lesz”.

Magyar Péter agresszív megnyilvánulása „nem hülyeség” Bige Dávid szerint – Forrás: Hír TV / Pétfürdői Közösségi Televízió

A 24 erről szóló és a Facebookra kitett cikkénél megjelent a kommentszekcióban Bige Dávid, a baloldali műtrágyagyáros, Bige László fia és azt írta: „Ha újra lesz tényleg hiteles köztévé, akkor nem mondott hülyeséget.”

Nem meglepő ez a kiállás Magyar Péter mellett, hiszen Bigéék nyíltan támogatják a Tiszát anyagilag is. Bige Dávid ráadásul korábban arról beszélt, hogy csatlakozott a nyíregyházi Tisza-szigethez és havi tízezer forinttal dotálja a pártot. Mint elmondta, saját közéleti ambíciói vezették Magyar Péterékhez.

Bige László, a műtrágyagyáros üzletember szintén nem rejti véka alá, hogy a Tisza választási győzelmének drukkol: erről beszélt például az ATV Egyenes beszéd című műsorában egy éve. Emellett sajtóhírek szerint komoly összeget – legalább 100 millió forintot – el is juttatott Magyar Péterék köreihez.

Az üzlet állhat a háttérben

Bigéék a Tisza támogatásától azt remélhetik, hogy egy esetleges kormányváltás kedvező fordulatot hozhat számukra, valamint nekik előnyös üzleti környezet alakulhat ki. Erre égető szükségük is lenne, üzleti ügyeik ugyanis nem állnak jól. Különösen tavaly nyáron foglalkozott sokat a sajtó azzal, hogy a családi cégbirodalom zászlóshajója, a Nitrogénművek Zrt. évek óta anyagi gondokkal küzd. Tavaly májusban járt le ugyanis a cég kétszázmillió eurós – átszámítva nyolcvanmilliárd forintos – kötvénye, s úgy tűnt, az összeg visszafizetésére nincs pénz. Bigéék tárgyalásba kezdtek a hitelezőkkel, ám az álláspontok sokáig nem közeledtek. Lapunk még áprilisban – név nélkül – megszólaltatta a cég több hitelezőjét, kötvényesét és a Nitrogénművek működésére rálátó forrást is. A megismert információkat úgy foglaltuk össze: Bige László elkezdhette kimenteni a cégvagyont a súlyos anyagi helyzetben lévő vállalatból. A társaság aztán júniusban mégis megállapodott kötvényeseivel, így egyelőre elkerülte a csődveszélyt.

Ugyanakkor a szorult helyzet nem oldódott meg, mert elzálogosították a gyárat, a részvényeket, a bankszámlájukat és a követeléseiket is.

Nem az első alkalom

Emlékezetes, hogy Bige László már a 2022-es választások előtt is a kormányváltásban hitt. Hasonlóan a mostani a helyzethez, akkor is az Orbán-kormány aktuális kihívóját, a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert pénzelte.