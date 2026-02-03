Magyar Péter embere megfutamodott, amikor a riporter Csercsa Balázs állításaival szembesítette + videó

Tagadta a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője, hogy valós lenne a baloldali párt megszorítócsomagja. A Hír TV stábja mikrofonvégre kapta Kármán Andrást, aki azonban hirtelen menekülőre fogta, amikor a riporter Csercsa Balázsról kérdezte.

Ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Párt korábbi egyházügyi vezetője, Csercsa Balázs megerősítette: létezik a tiszás gazdasági csomag, amely többkulcsos adórendszert és megszorításokat tartalmaz, s amelynek létéről először az Index adott hírt. Kármán András most a Hír TV stábjának mégis azt mondta:

a Tiszának semmi köze nincs ahhoz a dokumentumhoz.

A riporter ezt követően megpróbálta Csercsa Balázs szavaival szembesíteni Kármán Andrást, a tiszás politikus azonban megfutamodott a válaszadás elől.

