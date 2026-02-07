miniszterelnöki kommunikációs főosztályegyesült államoktrumpdonald trumporbán viktor

Újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

Magyarországnak minél jobb kapcsolatot kell fenntartania az Egyesült Államokkal és Oroszországgal.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 18:41
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: EVAN VUCCI Forrás: POOL
Fotó: EVAN VUCCI Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Voltam a legutóbb Davosban, amikor Donald Trump elnök úr mintegy húsz állami vezetővel megalapította a Béketanácsot – mondta el egy, a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Szombathely, 2026. február 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI

A kormányfő kiemelte, 

a Béketanács alakuló megbeszélésére kerül majd sor Washingtonban. Tegnap este kaptam egy meghívást, hogy oda, mint alapító, várnak engem, és újra találkozni fogok az elnök úrral.

A kérdésre, hogy az amerikai elnököt mikor várhatjuk Magyarországra, a kormányfő azt válaszolta: erről a Trumppal való találkozót követően fog beszélni.

Mint ismert, a szombathelyi háborúellenes gyűlésen a kormányfő elmondta, Magyarországnak minél jobb kapcsolatot kell fenntartania az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, valamint megfelelően kell menedzselnie a kapcsolatait Brüsszellel. A kormányfő úgy fogalmazott: Magyarországnak az a célja, hogy szövetségesei legyenek, és ne legyenek ellenségei.

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: EVAN VUCCI/POOL)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojeleknemzeti közszolgálati egyetem

Hogyan érdemes egyetemet választani?

Szakos Enikő avatarja

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a diákok valós szakmai helyzetekben próbálhatják ki tudásukat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu