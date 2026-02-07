Újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

– Voltam a legutóbb Davosban, amikor Donald Trump elnök úr mintegy húsz állami vezetővel megalapította a Béketanácsot – mondta el egy, a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI

A kormányfő kiemelte,

a Béketanács alakuló megbeszélésére kerül majd sor Washingtonban. Tegnap este kaptam egy meghívást, hogy oda, mint alapító, várnak engem, és újra találkozni fogok az elnök úrral.

A kérdésre, hogy az amerikai elnököt mikor várhatjuk Magyarországra, a kormányfő azt válaszolta: erről a Trumppal való találkozót követően fog beszélni.

Mint ismert, a szombathelyi háborúellenes gyűlésen a kormányfő elmondta, Magyarországnak minél jobb kapcsolatot kell fenntartania az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, valamint megfelelően kell menedzselnie a kapcsolatait Brüsszellel. A kormányfő úgy fogalmazott: Magyarországnak az a célja, hogy szövetségesei legyenek, és ne legyenek ellenségei.