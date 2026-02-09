Orbán Balázs a hétvégi időköziről: kipróbáltak valami mást, amiról kiderült, hogy nem működik + videó

A balmazújvárosi időközi választásról fejtette ki véleményét Orbán Balázs legújabb videójában.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastjának felvételén

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

– A kampánystáb helyzetértékelése az, hogy győzni mindig jobb, mint nem győzni – értékelte a kormánypártok hétvégi győzelmét a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzátette: ugyanakkor az eredmény jelentősége ennél nagyobb, rámutat az ellenzék kudarcos politikai kísérletére.

– Ők ugyanis ott kipróbáltak valami mást,

és kiderült arról a valami másról, hogy az nem működik, az rosszabb országot eredményez.

– mondta.

Hozzáfűzte:

Tehát Balmazújváros az első az országban, ami bizonyította, hogy a Fidesz a biztos választás, ennek eredményét láttuk vasárnap

– jelentette ki, bizakodón hozzáfűzve, hogy meglátása szerint „még több ilyen jön.”

A kérdésre, hogy véleménye szerint lesz-e ismétlés áprilisban, úgy válaszolt:

Mi az, hogy, még inkább! Ez a terv!

Amint arról a Magyar Nemzet elsőként hírt adott, vasárnap fontos győzelmet aratott az időközi választáson a kormánypártok jelöltje Balmazújvárosban, ahol egy ellenzéki önkormányzati választókerületet szereztek vissza. A helyi baloldali egyesület vezetője, aki egyébként 2019 és 2024 között polgármesterként is vezette a várost, nyíltan elmondta, hogy a jelöltjük ugyan hivatalosan nem Tisza-színekben indult, de a kampányban a helyi tiszások dolgoztak neki, és ők is a baloldali párt szimpatizánsai.

A sikert a kormányfő is értékelte országjárásának a szekszárdi állomásán.

Egy olyan körzetet nyertünk meg Balmazújvárosban, amit két évvel ezelőtt elveszítettünk. Tehát ezt visszavettük. Ez egy óriási teljesítmény, ezt onnan lehet tudni, hogy az egész baloldali sajtó, amely elvesztette már a sajtó jellegét – már nem is tudom, hogy ki az igazi kihívónk, a Tisza vagy a DK, vagy a sajtó –, tehát ők mondták azt még vasárnap reggel is, hogy ez az igazi lakmuszpapír

– fogalmazott Orbán Viktor.