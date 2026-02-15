orbán balázsbrüsszelkormánytisza párt

Orbán Balázs: A nagytőke egy része beállt a Tisza Párt mögé

Nagyságrendileg 15 ezermilliárd forintot vont el a nemzeti kormány a nemzetközi nagytőkétől 2010 óta, hogy megvédje a magyar családokat és a nyugdíjakat. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a multik egy része most a Tisza Párt mögé állt be, hogy visszaszerezzék a pénzüket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 15. 21:35
A kormány 2010 és 2025 között nagyságrendileg 15 ezermilliárd forintnyi többletforrást vont el a nemzetközi nagytőkétől – emlékeztetett Orbán Balázs közösségi oldalán.

Budapest, 2026. február 9. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Magyar Külügyi Intézet és az Observer Research Foundation szervezésében megrendezett Budapest Global Dialogue 2026 konferencia megnyitóján tartott panelbeszélgetésen a budapesti Corinthia Hotelben 2026. február 9-én. MTI/Bodnár Boglárka
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében rámutatott, hogy

a bankoktól, az energiacégektől, a kiskereskedelmi láncoktól, a telekommunikációs és gyógyszeripari vállalatoktól különadók, extraprofitadók és célzott befizetési kötelezettségek révén beszedett összegek közvetlenül vagy közvetetten a lakosság és a hazai vállalkozások védelmét szolgálták.

A nemzeti oldal és a baloldal gazdaságpolitikájának egyik legélesebb választóvonala az a kérdés, hogy mennyire kell bevonni a globális tőkét a közteherviselésbe, illetve ki viselje a válságok terheit: a magyar családok vagy a kiemelkedő nyereséget termelő nemzetközi nagyvállalatok – közölte a politikus.

Ismertetése szerint a bankszektorban a 2010-ben bevezetett bankadó évi több száz milliárd forintos befizetést eredményezett. A tranzakciós illeték szintén évi több száz milliárd forint bevételt jelent. A 2022-től bevezetett banki extraprofitadó újabb jelentős forrást biztosított.

A devizahiteles elszámolás, az árfolyamgát, a kedvezményes végtörlesztés, valamint a Nemzeti Eszközkezelő program több mint 35 ezer család lakhatását stabilizálta. A 2020 és 2022 közötti hitelmoratórium több ezer milliárd forintnyi azonnali likviditást hagyott a háztartásoknál és a vállalkozásoknál – sorolta.

Az energetikai szektorban a „Robin Hood”-adó, illetve az Ural-Brent olajok árkülönbözetére kivetett extraprofitadó biztosította a rezsivédelmi rendszer fenntarthatóságát, valamint az üzemanyagárstop finanszírozását 2021 novembere és 2022 decembere között 

– írta Orbán Balázs. Hozzátette, a kiskereskedelmi adó érdemi költségvetési hozzájárulást jelent. Az árstopok, a kötelező akciózás és az árréscsökkentés az inflációs időszakban közvetlen árleszorító hatást gyakorolt több tucat alapvető élelmiszer esetén.

A telekommunikációs szektorban a percalapú távközlési adó, valamint a 2022 és 2024 közötti extraprofitadó biztosított többletforrást. A 2025–2026-os önkéntes díjkorlátozás becsült hatása mintegy 41 milliárd forint megtakarítást jelent a háztartások számára – fogalmazott a kormányfő politikai igazgatója. Megjegyezte, a gyógyszergyártók különadója, illetve a gyógyszerforgalmazók befizetési kötelezettsége egészítette ki a költségvetési bevételeket, miközben 2025-től önkéntes ár- és árréskorlátozás lépett életbe több tucat készítmény esetén.

Társadalmi felelősségvállalásnak, a közteherviselés kiterjesztésének nevezzük, hogy 2010 és 2025 között a kormány 14 956 milliárd forintot vont be ezektől a cégektől, idén pedig további 1922 milliárd forintot

– jelentette ki.

Ezek a vállalatok nem mentek tönkre, továbbra is nyereségesen működnek, de a források egy részét a családtámogatásokra, a rezsivédelmi rendszerre, a 13. és 14. havi nyugdíjra, a vidéki fejlesztésekre és az otthonteremtési programokra fordítottuk – ismertette Orbán Balázs. A politikus szerint ha nem a nemzeti kormány gazdaságpolitikai iránya érvényesült volna az elmúlt időszakban, ma közel 15 ezermilliárd forinttal több maradt volna a multinacionális vállalatoknál. Ez konfliktusokat generál, a nagytőke egy része ezért a Tisza Párt mögé állt be. A következő évek tétje az, hogy fennmarad-e ez a modell, vagy megkezdődik a visszarendeződés – mutatott rá.

„Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, az elsődleges céljuk az lesz, hogy megakadályozzák, hogy bevonjuk tőlük a 2026-ban esedékes 1922 milliárd forintot. Ha ez sikerül, megkezdik annak a 14 956 milliárd forintnak a visszagyűjtését, amit eddig elvettünk, és odaadtunk a magyar embereknek” – írta Orbán Balázs.

Vagyis, ahogy Orbán Viktor fogalmazott az évértékelő beszédében: ki fogják zsebelni a magyar családokat. Ez a választás tétje. A nemzeti kormány terve, hogy ezt megakadályozzuk – ezért a Fidesz a biztos választás

– szögezte le a miniszterelnök politikai tanácsadója.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


