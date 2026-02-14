Így érkezett meg Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelőre + videó

Így érkezett meg Orbán Viktor az évértékelőjére – írta Deák Dániel a Facebook-oldalán közzétett videóhoz. A felvételen jól látszik, hogy a huszonhetedik évértékelőjén a miniszterelnököt vastaps fogadta a Várkert Bazárban.

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor az első évértékelőjét 1999-ben tartotta, azóta 2021 kivételével minden év elején megteszi. 2021-ben a koronavírus-járvány miatt maradt el a rendezvény.

Mint megírtuk, a kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. Az évértékelő beszédek leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit a kormányfő.

