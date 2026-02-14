Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

orbán viktorvárkert bazárbanévértékelő

Így érkezett meg Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelőre + videó

Hatalmas taps fogadta Orbán Viktor miniszterelököt a Várkert Bazárban. A huszonhetedik évértékelőjét tartó kormányfő érkezéséről Deák Dániel tett közzé videót a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 14. 12:52
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Így érkezett meg Orbán Viktor az évértékelőjére – írta Deák Dániel a Facebook-oldalán közzétett videóhoz. A felvételen jól látszik, hogy a huszonhetedik évértékelőjén a miniszterelnököt vastaps fogadta a Várkert Bazárban. 

Amint arról beszámoltunk,  Orbán Viktor az első évértékelőjét 1999-ben tartotta, azóta 2021 kivételével minden év elején megteszi. 2021-ben a koronavírus-járvány miatt maradt el a rendezvény.

Mint megírtuk, a kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. Az évértékelő beszédek leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit a kormányfő.

Az évértékelőről a képgalériánkat itt nézheti meg

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

