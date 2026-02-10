házasság heteOrbán Viktorrecept

Orbán Viktor elárulta, hogy szerinte mi a hosszú házasság titka + videó

A Házasság hete kapcsán kapott érdekes kérdéseket Orbán Viktor miniszterelnök. – Ahány család, annyi recept – válaszolta a kormányfő a hosszú házasság titkát firtató kérdésre, és a saját, közel négy évtizedes tapasztalatait is megosztotta.

Forrás: Facebook2026. 02. 10. 10:45
A Házasság hete kapcsán házasságáról faggatták Orbán Viktor miniszterelönököt – az érdekes párbeszédet a kormányfő osztotta meg a Facebook-oldalán.   

Budapest, 2024. június 9. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és felesége, Lévai Anikó leadja szavazatát az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított 53-as számú szavazókörben 2024. június 9-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és felesége, Lévai Anikó leadja szavazatát az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított 53-as számú szavazókörben 2024. június 9-én.
(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A beszélgetés elején a miniszterelnök tréfásan reagált a tematikus hétre. Elmondta, hogy ő már házas, számára ez nem egy hét, hanem évtizedek kérdése. 

Házasság hete? Én már házas vagyok. A házasságnak évtizedei vannak 

– válaszolta viccesen a miniszterelnök, hozzáfűzve, hogy lassan negyven éve él házasságban. 

– Ahány ember, annyi recept – fogalmazott a kormányfő arra a kérdésre, hogy szerinte mi a hosszú házasság titka?

Nálunk az működik, hogy én engedek. És azt a tanácsot követem, hogy néha a békesség fontosabb, mint az igazság. Nem kell, hogy az embernek mindig igaza legyen. A mi házasságunk ezen nyugszik

– árulta el a saját hosszú házasságának „receptjét” a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó a Vatikánban, XIV. Leó pápánál magánaudiencián 2025. október 27-én (Fotó: MTI/Vatikáni Média)


