Orbán Viktor elárulta, hogy szerinte mi a hosszú házasság titka + videó

A Házasság hete kapcsán házasságáról faggatták Orbán Viktor miniszterelönököt – az érdekes párbeszédet a kormányfő osztotta meg a Facebook-oldalán.
A beszélgetés elején a miniszterelnök tréfásan reagált a tematikus hétre. Elmondta, hogy ő már házas, számára ez nem egy hét, hanem évtizedek kérdése.
Házasság hete? Én már házas vagyok. A házasságnak évtizedei vannak
– válaszolta viccesen a miniszterelnök, hozzáfűzve, hogy lassan negyven éve él házasságban.
– Ahány ember, annyi recept – fogalmazott a kormányfő arra a kérdésre, hogy szerinte mi a hosszú házasság titka?
Nálunk az működik, hogy én engedek. És azt a tanácsot követem, hogy néha a békesség fontosabb, mint az igazság. Nem kell, hogy az embernek mindig igaza legyen. A mi házasságunk ezen nyugszik
– árulta el a saját hosszú házasságának „receptjét” a miniszterelnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!