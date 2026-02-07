Orbán Viktor: Mindenki készen áll?

11:00 háborúellenes gyűlés Szombathelyen és élőben itt, a Facebookon – üzente Orbán Viktor közösségi oldalán.

Korábban a miniszterelnök kisfilmben mutatta be, miért kell háborúellenes gyűlést tartani.

Mint megírtuk, Szombathelyen folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A ma 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.