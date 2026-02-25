„A bűnt nem lehet mentegetni, de a bűnbánónak meg kell bocsátani” – Interjú a Parma Fidei díjjal kitüntetett Reisz Pál ferences atyával

– Miért indult el a ferencesi, papi életútra? Mi hívta az atyát annak idején, fiatalemberként?
– Gyöngyösön nőttem fel, ahol a ferenceseknek akkoriban hatalmas, élő központjuk volt: rendház, templom, plébánia, teológia, kispapok, laikus testvérek, kert, kultúrház – minden együtt. Gyerekként ministráltam, otthonosan mozogtam köztük, ismertem az atyákat és a testvéreket is, és ez a „légkör” nagyon mélyen hatott rám. Nem könyvekből indult, hanem emberek életpéldájából, abból, ahogyan éltek, gondolkodtak, szolgáltak. Gyöngyös kapcsán van egy történet, ami számomra mindent összefoglal. A 18. században pestisjárvány volt, a betegeket a rendház közelében egy elkülönített helyre hordták. Mindig egy ferences ment ki hozzájuk, és amikor ő is megbetegedett, meghúzta a harangot: „baj van”, jöhet a következő.
Huszonhét ferences halt meg így egymás után, tudva, hogy szinte biztosan a halálba mennek a betegápolás vállalásával. A nevük megvan, de alig tudunk róluk többet – mégis, ez olyan hősiesség, hogy az ember azt mondja: itt névtelen szentek jártak közöttünk. Nekem ez nagyon erős iránytű lett.
A családi háttér is ide kötött: édesapám egyházi iskolaigazgató volt, aztán 1948-ban jött az államosítás, és sok minden egyik napról a másikra megváltozott. Közben én továbbra is a ferencesek közelében maradtam; kaptam tőlük Szent Ferencről szóló könyvet is – akkor még olvasni sem tudtam rendesen, de a gesztus és a személyek megmaradtak. Később, 1956-ban kerültem Esztergomba (a testvéreim közül is ketten oda jutottak be; a nővéremet még gimnáziumba sem engedték, pedig kiváló adottsága volt a matematikához), és ott ugyanezt a ferences „minőséget” találtam: embereket, akik nem okoztak csalódást. Volt, aki a börtönt is megjárta, megalázó körülmények között – és mégis megmaradt belül szabadnak. Ez a hűség, ez a csendes tartás és a gyöngyösi példák hatottak a legerősebben.
– Ön 2013-ban lett országosan ismert, amikor Varga Ágota A tartótiszt című filmjében szembesítették az állambiztonsági tartótisztet korábbi megfigyeltjével, vagyis önnel, ön pedig megbocsátott neki. Milyen élmény volt ez?
– Úgy éreztem, mintha meg akarna gyónni, bár erre végül nem került sor. Eleve nem is volt katolikus. Talán őt is megviselhette a dolog, mert egy évvel később meghalt. Sajnos, nem derül ki a filmből az, ami az élő beszélgetésből, hogy az ő személyes ellenérzései nem a katolikus egyház ellen irányultak, hanem valamely protestánsra, többször lelkipásztort említett. Később, amikor a Történeti Hivataltól kikértem a rám vonatkozó iratokat, döbbentem rá, hogy a jelentők rólam is bőven írtak: összesen száznégy oldalon keresztül foglalkoztak velem. Amikor a jelentéseket olvastam még ki voltak húzva a rólam jelentők nevei, pár évvel később viszont már nem.
