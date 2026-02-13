Ez bolsevik tempó! – megkapta a magáét Magyar Péter az ATV megfenyegetéséért

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség mély megdöbbenéssel értesült róla, hogy Magyar Péter a minap úgy vélte: az ATV-re a választások után nem lesz szükség, győzelmük esetén ugyanis szerepét az általuk átalakított köztévé veszi majd át. Ugyanígy felháborítónak tartjuk, hogy jogállamban egy pártvezér törvényi felhatalmazás nélkül hallgattatná el a neki nem tetsző közszolgálati médiumokat – írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség.

Kiemelték:

szövetségünk visszautasít minden, a sajtó- és véleményszabadság visszaszorítására tett kísérletet, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a baloldali politikusok megnyilvánulásai között mára mindennapos lett az újságírók és különböző médiumok durva fenyegetése.

A szervezet álláspontja szerint a sajtó- és véleményszabadság Magyarországon nehezen kivívott, alapvető jog, amelyből nem szabad engedni.

Munkájukat végző, becsületes kollégáink védelmében visszautasítjuk az uszítást, a folyamatos fenyegetéseket, és erre szólítunk fel minden jóérzésű újságírót. Elítélünk a sajtó diktatórikus leuralására tett minden kísérletet, egyben felhívjuk Magyar Péter figyelmét: annak a bolsevik mentalitásnak, amely magánkézben lévő médiumok sorsáról akar hatalmi szóval dönteni, már évtizedekkel ezelőtt leáldozott

– szögezte le a médiaszövetség.

Ezzel szemben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) már gyakorlatilag védelmébe vette Magyar Pétert. Lapunk megkeresésére válaszolva ugyanis kijelentették:

az ATV magántulajdonban van, elvileg semmilyen kormányváltás nem érintheti működését, ha a piacon igény van rá.

A Tisza Párt elnökének a közmédia bezárásával kapcsolatos kijelentéseire reagálva pedig a szervezet elnöke, Kocsi Ilona azt közölte: jelen pillanatban a közmédia nem tölti be azt a feladatot, amiért létrehozták, amiért közpénzből finanszírozzák.

Magyar Péter fenyegetőzései felidézik a Lengyelországban történteket, ahol a választás megnyerése után Donald Tusk a sajtószabadság legalapvetőbb szabályait figyelmen kívül hagyva gyakorlatilag felszámolta a szabad lengyel közszolgálati médiát.