Ez bolsevik tempó! – megkapta a magáét Magyar Péter az ATV megfenyegetéséért

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség kiáll a sajtószabadság mellett, míg az ellenzéki újságíró-szövetség Magyar Pétert mentegeti. A Tisza Párt elnöke bezárással fenyegette meg az ATV-t, a közmédiát pedig bekebelezné a választás után.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 21:19
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség mély megdöbbenéssel értesült róla, hogy Magyar Péter a minap úgy vélte: az ATV-re a választások után nem lesz szükség, győzelmük esetén ugyanis szerepét az általuk átalakított köztévé veszi majd át. Ugyanígy felháborítónak tartjuk, hogy jogállamban egy pártvezér törvényi felhatalmazás nélkül hallgattatná el a neki nem tetsző közszolgálati médiumokat – írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
 

Kiemelték:

 szövetségünk visszautasít minden, a sajtó- és véleményszabadság visszaszorítására tett kísérletet, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a baloldali politikusok megnyilvánulásai között mára mindennapos lett az újságírók és különböző médiumok durva fenyegetése.

A szervezet álláspontja szerint a sajtó- és véleményszabadság Magyarországon nehezen kivívott, alapvető jog, amelyből nem szabad engedni. 

Munkájukat végző, becsületes kollégáink védelmében visszautasítjuk az uszítást, a folyamatos fenyegetéseket, és erre szólítunk fel minden jóérzésű újságírót. Elítélünk a sajtó diktatórikus leuralására tett minden kísérletet, egyben felhívjuk Magyar Péter figyelmét: annak a bolsevik mentalitásnak, amely magánkézben lévő médiumok sorsáról akar hatalmi szóval dönteni, már évtizedekkel ezelőtt leáldozott

– szögezte le a médiaszövetség.

Ezzel szemben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) már gyakorlatilag védelmébe vette Magyar Pétert. Lapunk megkeresésére válaszolva ugyanis kijelentették:

az ATV magántulajdonban van, elvileg semmilyen kormányváltás nem érintheti működését, ha a piacon igény van rá.

A Tisza Párt elnökének a közmédia bezárásával kapcsolatos kijelentéseire reagálva pedig a szervezet elnöke, Kocsi Ilona azt közölte: jelen pillanatban a közmédia nem tölti be azt a feladatot, amiért létrehozták, amiért közpénzből finanszírozzák.

Magyar Péter fenyegetőzései felidézik a Lengyelországban történteket, ahol a választás megnyerése után Donald Tusk a sajtószabadság legalapvetőbb szabályait figyelmen kívül hagyva gyakorlatilag felszámolta a szabad lengyel közszolgálati médiát.

Mint ismert, nemrég az ATV egyik műsorában elárulták: amikor múlt héten Magyar Péter Rónai Egon vendége volt, az adás előtt az aula felújítása kapcsán megjegyezte, már felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-nél, hiszen kormányváltás után már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia.

Erről szóló posztjában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte, ez magyarán annyit tesz, hogy a Tisza-vezér

bezárással fenyegette meg az egyébként ellenzéki csatorna munkatársait úgy, hogy már rajta volt a mikrofon, így a teljes vezérlő hallotta a szavait.

Mindezt Magyar Péter úgy csinálta, hogy közben a lájkszerzés érdekében mosolygós szelfit készített a műsorvezető Rónai Egonnal. Vélhetően ezzel a beszólással figyelmeztette őt is: ne merjenek nagyon bekérdezni, mert annak nem lesz jó vége.

Ilyen a Magyar Péter-féle szeretetország és sajtószabadság

– mutatott rá Deák Dániel.

Hont András az ATV Öt című, kedden este sugárzott műsorában idézte fel Magyar Péter szavait. A Tisza Párt elnöke arra utalt, hogy a választás után „az ATV-re semmi szükség nem lesz, az nagyon olcsón eladó lesz”, azaz az ATV munkatársait munkahelyük bezárásával fenyegette meg.

Magyar Péter viselkedése nem meglepő annak ismeretében, hogy az elmúlt években sorra fenyegette a sajtó munkatársait. A „szeretetországot” és a „diktatúra” felszámolását magabiztosan hirdető Tisza-vezér ugyanis egészen sajátos módon értelmezi a szólásszabadságot. Korábban szájkosarat tett a Tisza Párt politikusaira, megtiltotta a képviselőjelöltjeinek, hogy nyilatkozzanak.

Magyar Péter maga mondta el, hogy a tőle kérdező sajtó képviselőit legszívesebben a Dunába lökné. A Tisza elnöke a jobboldali újságírókat nyilvánosan vegzálta, amit a hívei is követendő példának ítéltek.

Nemrég Magyar Péter a teljes közmédiát is bezárással fenyegette, a közösségi médiában megosztott egyik bejegyzésében az állt:

Kormányváltást követően azonnal felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását az objektív és pártatlan működés feltételeinek megteremtéséig.

 

A baloldali pártelnök már számos alkalommal bizonyította: az általa hirdetett „szeretetországba” és a one man show-jába, amivel elvarázsolja feltétlen híveit, nem fér bele a szólás szabadsága – legyen szó akár a saját képviselőiről, akár az őt kérdezni „merészelő” sajtóról.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

