Sokkolja a tiszásokat a Fidesz győzelme + videó

Nem értik a tiszások, mi történt vasárnap Balmazújvárosban, ahol a kormánypártok jelöltje nyerte az időközi választást.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője új videójában ismertetett néhány hozzászólást tiszás szimpatizánsoktól, amiből kiderült, egy részük átverve érzi magát a közvélemény-kutatásoktól.

Ilyenkor döbbenek rá, hogy én egy buborékban élek. Lehet, hogy átvágnak minket?

– írta egy hozzászóló.

Míg mások a szokásos tiszás gyűlölködéssel reagáltak: „Sajnos nem túl okosak a vidéki emberek. Gratula, a durva anyátok, balmazújvárosiak.”