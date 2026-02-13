UkrajnaBoris PistoriusSzalay-Bobrovniczky Kristóf

Ukrajna finanszírozójává és fegyverraktárává tenné Magyarországot a német védelmi miniszter + videó

Minden padlást ki kell söpörni, minden fegyvert oda kell adniuk az  európai államoknak Ukrajnának, és akinek már nincs, mert már odaadta, ezzel a saját biztonságát kockáztatva, gyorsan küldjön pénzt – hívta fel a figyelmet Boris Pistorius német védelmi miniszter szavaira Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter leszögezte: Magyarország nem lesz Ukrajna fegyverraktára, sem finanszírozója, a nemzeti petícióval a magyar emberek ezt erősíthetik meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 18:06
Ukrajna finanszírozói és fegyverraktára legyünk? Ezt a sorsot szánja nekünk és egész Európának az Ukrajna támogatására felszólító német védelmi miniszter – emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán.

Brüsszel, 2026. február 12. Csoportkép a résztvevőkről a NATO védelmi minisztereinek ülésén a szervezet brüsszeli székházában 2026. február 12-én. Az első sorban balról a hetedik Mark Rutte NATO-főtitkár, mögötte a második sorban balról a hetedik Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. MTI/EPA/Olivier Matthys
 Csoportkép a NATO védelmi minisztereinek ülésén (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

– Boris Pistorius, a német védelmi miniszter itt most azt mondja, hogy minden padlást ki kell söpörni, minden fegyvert oda kell adniuk az európai államoknak Ukrajnának, és akinek már nincs, mert már odaadta, ezzel a saját biztonságát kockáztatva, az gyorsan küldjön pénzt – hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter.

Kitért arra is, hogy Pistorius a brüsszeli védelmi miniszteri egyeztetésen is „provokálni próbált az ukrán jelenlétében azért, mert mi nem engedjük, hogy Ukrajna beleszóljon a választási kampányunkba, azért, mert nem fogadjuk el, hogy Ukrajna le akar minket választani az olcsó orosz gázról és ezáltal a rezsicsökkentésünket tönkretenni, és nem akarjuk odaadni a magyarok pénzét Ukrajna háborújának folytatásához”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Magyarország az elmúlt években jelentős haderőfejlesztést hajtott végre, amelynek célja a nemzeti védelem megerősítése volt.

Most ezt adjuk oda Ukrajnának? Hát megbolondultak ezek?

– fogalmazott.

A honvédelmi miniszter a nemzeti petíció támogatására buzdított, mondván: ez ad politikai erőt a kormánynak a nemzetközi viták során. A széles társadalmi felhatalmazás lehetővé teszi, hogy határozottabban utasítsák vissza azokat a külső nyomásgyakorlási kísérleteket, amelyeket méltatlannak tartanak.

– Amikor személyeskedő hangnemben, politikai alapon megtámadnak minket, akkor ott áll mögöttünk a magyarok többségének kinyilvánított véleménye a nemzeti petíció formájában, akkor sokkal erősebben tudjuk visszautasítani ezeket a méltatlan politikai támadásokat – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszelben megszületett a Zelenszkij-terv, amelynek célja világos: Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása – bármi áron, ha kell, akkor a szabályok félretolásával, politikai nyomásgyakorlással.

Ha kell, Magyarország megkerülésével. A terv így szól: könnyített tagság, politikai nyomás, zsarolás a szavazati joggal. Közben pedig várják, hogy eltűnjön az egyetlen akadály: a magyar kormány, amely mindezekre nemet mond.

Arról is hírt adtunk, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter Münchenbe látogat, hogy a müncheni biztonsági konferencián Friedrich Merz német kancellárral is találkozzon. Megbeszélésük témái között előkelő helyen állhat Ukrajna és a háború támogatása.

Borítókép: Mihajlo Fedorov ukrán és Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: MTI/AP/Geert Vanden Wijngaert)


