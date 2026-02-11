tisza pártdktiszamomentumalapjogokért központ

Zsák a foltját: Tisza-szigetté vedlett át a DK egykori ifjúsági szervezete

A Momentumot a baloldali összefogásban betöltött szerepe miatt korábban sokan a DK ifjúsági szervezeteként csúfolták. A párt azonban átigazolást hajthatott végre a háttérben, a Tisza megjelenése óta ugyanis tejes mellszélességgel beállt Magyar Péterék mögé. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint ez a jelenség ahhoz hasonlítható, mintha a Pepsi reklámozná a Coca-Colát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 17:56
Tisza Párt, kampány, Momentum Borítókép: Fekete-Győr András és Bajnai Gordon (Fotó: Fazekas Máté)
Fotó: Fazekas Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mondhatnánk azt is, hogy a Momentum Tisza-szigetté vált, és mint ilyennek, megvannak a kívülről megszabott kampányfeladatai. Ez pedig arra is rámutat, hogy a Tisza valódi kampányközpontja sem Budapesten van, hanem Brüsszelben” – fogalmazott Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője, akit a Momentum akcióiról kérdeztünk.

Lőcsei Lajos, Momentum Tisza Párt
A momentumos Lőcsei Lajos a Lázárinfó rendszeres látogatójaként tolná a Tisza Párt szekerét (Forrás: Momentum)

Emlékezetes, a Momentumra korábban, a Demokratikus Koalíció (DK) által dominált baloldali összefogásban az a szerep jutott, hogy becsatornázza a fiatalok szavazatait. Sokan ezért akkoriban a DK ifjúsági szervezetének gúnyolták a pártot. A Tisza megjelenését követően azonban a Momentum volt az első olyan párt, amely tavaly nyáron látványosan bejelentette: 

nem indul a választáson. 

Azóta sorra dől a baloldali dominó, és már az MSZP, az LMP a Párbeszéd, a Második Reformkor és a Megoldás Mozgalom is hasonló lépést tett. 

A Momentum a bejelentés óta minden létező kampányeszközzel a Tisza Pártot támogatja, a plakátolástól és a házalástól kezdve egészen a közösségi médiás videók gyártásáig, terjesztéséig (érdemes csak egy pillantást vetni Fekete-Győr András Facebook-profiljára). Legutóbb például minden eszközzel megpróbálták a magyarországi romákat a kormány ellen hergelni.

Ez ahhoz hasonlítható, mintha a Pepsi elkezdené reklámozni a Coca-Colát. Abszurd

– értékelte a jelenséget az Alapjogokért Központ elemzője.

A Momentum szerepe a Tisza kampányában

Zila János emlékeztetett: a Momentum már korábban is központi szerepet játszott a 2022-es „guruló dollárok” botrányában, és maga a párt létrejötte is külföldi érdekeket szolgált. Felidézte: a magyarok 2024-es olimpiarendezési álmainak megtorpedózása is a Momentum nevéhez köthető, miközben 

a párt feltűnően jó kapcsolatot ápolt Emmanuel Macron liberális pártjával, és Budapest vetélytársa éppen a végül győztes Párizs volt.

Az elemző arra is emlékeztetett, hogy az Európai Parlamentben a momentumos Cseh Katalin és Donáth Anna rendszerint a leghangosabb képviselők közé tartoztak, amikor a balliberális többség Magyarországot támadta, sőt sok esetben maguk kezdeményezték hazánk megbüntetését.

Az elemző szerint a Momentum tehát hagyományosan külföldi befolyás alatt álló politikai erő, amely most annak a Tisza Pártnak a szekerét tolja, amelyet Brüsszel nyilvánosan is támogat, és hatalomba akar juttatni. 

Meglátása szerint mindez azt a célt szolgálja, hogy Magyarország a jövőben ne álljon Ukrajna korlátlan finanszírozásának és a háborús erőfeszítések támogatásának útjába.

Borítókép: Fekete-Győr András és Bajnai Gordon (Fotó: Fazekas Máté)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu