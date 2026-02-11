Zsák a foltját: Tisza-szigetté vedlett át a DK egykori ifjúsági szervezete

„Mondhatnánk azt is, hogy a Momentum Tisza-szigetté vált, és mint ilyennek, megvannak a kívülről megszabott kampányfeladatai. Ez pedig arra is rámutat, hogy a Tisza valódi kampányközpontja sem Budapesten van, hanem Brüsszelben” – fogalmazott Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője, akit a Momentum akcióiról kérdeztünk.

A momentumos Lőcsei Lajos a Lázárinfó rendszeres látogatójaként tolná a Tisza Párt szekerét (Forrás: Momentum)

Emlékezetes, a Momentumra korábban, a Demokratikus Koalíció (DK) által dominált baloldali összefogásban az a szerep jutott, hogy becsatornázza a fiatalok szavazatait. Sokan ezért akkoriban a DK ifjúsági szervezetének gúnyolták a pártot. A Tisza megjelenését követően azonban a Momentum volt az első olyan párt, amely tavaly nyáron látványosan bejelentette:

nem indul a választáson.

Azóta sorra dől a baloldali dominó, és már az MSZP, az LMP a Párbeszéd, a Második Reformkor és a Megoldás Mozgalom is hasonló lépést tett.

A Momentum a bejelentés óta minden létező kampányeszközzel a Tisza Pártot támogatja, a plakátolástól és a házalástól kezdve egészen a közösségi médiás videók gyártásáig, terjesztéséig (érdemes csak egy pillantást vetni Fekete-Győr András Facebook-profiljára). Legutóbb például minden eszközzel megpróbálták a magyarországi romákat a kormány ellen hergelni.

Ez ahhoz hasonlítható, mintha a Pepsi elkezdené reklámozni a Coca-Colát. Abszurd

– értékelte a jelenséget az Alapjogokért Központ elemzője.

A Momentum szerepe a Tisza kampányában

Zila János emlékeztetett: a Momentum már korábban is központi szerepet játszott a 2022-es „guruló dollárok” botrányában, és maga a párt létrejötte is külföldi érdekeket szolgált. Felidézte: a magyarok 2024-es olimpiarendezési álmainak megtorpedózása is a Momentum nevéhez köthető, miközben

a párt feltűnően jó kapcsolatot ápolt Emmanuel Macron liberális pártjával, és Budapest vetélytársa éppen a végül győztes Párizs volt.

Az elemző arra is emlékeztetett, hogy az Európai Parlamentben a momentumos Cseh Katalin és Donáth Anna rendszerint a leghangosabb képviselők közé tartoztak, amikor a balliberális többség Magyarországot támadta, sőt sok esetben maguk kezdeményezték hazánk megbüntetését.