Ugye milyen szépen sütött ma a nap? Holnap nem ez lesz, vasárnapra pedig mindez egy szép álommá válik

Itt az időjárás-jelentés.

Forrás: MTI2026. 02. 13. 17:07
Fotó: Szakony Attila Forrás: Zalai Hírlap
Egyre több fátyolfelhő érkezik az éjszaka délnyugat felől, amely mellett szombat délelőtt szűrt napsütésre számíthatunk, aztán megvastagszik a felhőzet, legkésőbb északkeleten is beborul az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Szombat estig csak délnyugaton lehet egy-egy zápor, késő estétől azonban hazánk délnyugati felén egyre több helyen ered el az eső, fordul elő zápor, mindez előkészíti a vasárnap érkező időjárási fordulatot. 

Péntek délután az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. Éjszakától egyre inkább déli-délkeletire, aztán szombat este északiasra fordul a szél, és többfelé megélénkül.

 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –3 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek északkeleten valószínűek.

 

