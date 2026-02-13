Egyre több fátyolfelhő érkezik az éjszaka délnyugat felől, amely mellett szombat délelőtt szűrt napsütésre számíthatunk, aztán megvastagszik a felhőzet, legkésőbb északkeleten is beborul az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Ugye milyen szépen sütött ma a nap? Holnap nem ez lesz, vasárnapra pedig mindez egy szép álommá válik
Itt az időjárás-jelentés.
Szombat estig csak délnyugaton lehet egy-egy zápor, késő estétől azonban hazánk délnyugati felén egyre több helyen ered el az eső, fordul elő zápor, mindez előkészíti a vasárnap érkező időjárási fordulatot.
Péntek délután az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. Éjszakától egyre inkább déli-délkeletire, aztán szombat este északiasra fordul a szél, és többfelé megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –3 és +4 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek északkeleten valószínűek.
