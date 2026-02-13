Ugye milyen szépen sütött ma a nap? Holnap nem ez lesz, vasárnapra pedig mindez egy szép álommá válik

Szombat estig csak délnyugaton lehet egy-egy zápor, késő estétől azonban hazánk délnyugati felén egyre több helyen ered el az eső, fordul elő zápor, mindez előkészíti a vasárnap érkező időjárási fordulatot.

Péntek délután az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. Éjszakától egyre inkább déli-délkeletire, aztán szombat este északiasra fordul a szél, és többfelé megélénkül.