Milyen hatása van a kurkumának a szervezetünkre?

A gyömbérfélék családjába tartozó, indiai sáfránynak is nevezett fűszernövény Dél-Ázsiában, trópusi, szubtrópusi területeken honos. Indiában, Kínában termesztik is. A nagyjából egy méter magas, sárga, tölcséres virágú növény levelei feltűnően nagyok. A gyökértörzs egy gömbölyű központi gumóból áll, amelyből hosszúkás mellékgumók ágaznak szét. A kétféle gumót külön is gyűjtik – olvasható a Diéta és Fitnesz cikkében.

Fűszálakkal és banánlevelekkel bélelt gödrökben tárolják, majd szárítják, szétdörzsölik és kosarakban kisajtolják.

A kiszivárgó nedűt bambusznádcsövekben fogják fel, majd megisszák vagy például hajkenőcsnek használják. A növény szárát megfőzik, tisztítják, napon szárítják, majd porrá őrlik. A kesernyés, erős aromájú anyag az ázsiai, indiai konyha alapvető fűszere, a híres curry fűszerkeverék egyik alkotóeleme.