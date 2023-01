Egy következmények nélküli mondat a Pfizer egyik igazgatójától

2022. október 10-én nagyon fontos, sőt életbevágóan fontos mondatok hangzottak el Janine Small, a Pfizer gyógyszergyár nemzetközi piacokért felelős igazgatója szájából.

Azonban ezeknek a mondatoknak semmilyen következményük nincs azóta sem, ami több mint érdekes…

Történt a következő: 2022. október 10-re tárgyalást tűzött ki az Európai Parlament, amelyre meghívták Albert Bourla-t, a Pfizer elnökét, hogy nyilatkozzon az Ursula von der Leyennel kapcsolatos botrányos vakcinavásárlásról és általában a vakcinával hatásosságával vagy esetleges hatástalanságával kapcsolatban.

Bourla azonban nem volt hajlandó tanúskodni, és meglehetősen pökhendi módon még csak meg sem indokolta távolléte okát. Elküldte viszont maga helyett Janine Smallt, a Pfizer nemzetközi piacokért felelős elnökét. Sokat nem lehetett megtudni tőle a tárgyaláson, igazából ami nagyot robbant, az az volt, hogy Rob Roos holland képviselő – aki a Konzervatívok és Reformerek frakció alelnöke – a vakcinák hatékonyságáról kérdezte meg a hölgyet, arról tudakozódva, hogy vizsgálták-e a vakcinákat abból a szempontból, hogy valóban védnek-e a vírus ellen, képes-e a vakcina megakadályozni a vírus elkapását és továbbadását.

Small erre azt válaszolta, hogy ezt nem vizsgálták, mert gyorsan kellett lépniük. Később hozzátette, gyors leveleket váltott európai államok vezetőivel a vakcinák ügyében.

A kérdés-felelet szó szerint így hangzott:

Rob Roos: Tesztelték-e a Pfizer C–19 vakcináját a piacra dobás előtt arra, hogy megakadályozza-e a vírus átadását?

J. Small válasza:

A kérdés tekintetében, miszerint piacra dobás előtt tudomásunk volt-e arról, hogy megállítja vagy immunizál, nos [haha – kicsit nevet] nem, nem volt ilyen, mert haladnunk kellett a piac sebességét követve és megértve, mi történik a piacon.

Rob Roos egy videóban mutatta be a kérdését és a feleletet, s még így kommentálta ezt a döbbenetes választ a konzervatív képviselő: „ha nem

oltatod be magad, a társadalom ellen vagy – ezt mondta a miniszterelnökünk.” És még hozzátette: „Nos [a Pfizer igazgatójának beismerése ellenére – F. T.] milliókat oltottak be annak a mítosznak a jegyében, hogy »másokért is teszed«. Ez mostanra vált világossá, hogy csak egy olcsó hazugság volt.”

Erről a Pfizer-vallomásról azóta egy szót sem hallunk széles e világon. Legfeljebb az alternatív médiumokban – következmény pedig nincs.

De ennél is rosszabb a helyzet.

A Pfizer a vakcinával kapcsolatos mintegy 55 ezer oldalas vizsgálati dokumentumait 75 évre (!) akarta titkosítani – ez már felér egy Warren-jelentéssel a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatban, nemde?

Vajon miért?

De nem sikerült nekik: egy amerikai bíróság végzésének következtében fokozatosan nyilvánosságra kell hozniuk a dokumentumokat. Az eddig nyilvánosságra kerülteket szakember ezrei (!) vizsgálják. S amit az eddigiekből kiolvastak, az nagyon nem jó hír senkinek a világon.

Paul Craig Roberts, aki Ronald Reagan elnök alatt pénzügyminiszter-helyettes volt, saját blogoldalán – a feltárt és elemzett dokumentumok elemzése alapján – a következő megállapításokat tette:

A Pfizer saját belső dokumentumai 1200 halálesetet jegyeztek fel az oltás következtében, és több tízezer káros egészségügyi hatást, köztük szívbetegségeket és spontán abortuszt jegyeztek fel két hónap alatt. Értsék meg, a jelentés, amelyet 75 évre zárva tartottak, az FDA-hoz [az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága – F. T.] intézett szövetségi bírósági végzés eredményeként kényszerített kiadás volt. Ez a Pfizer saját belső jelentése. Nem független orvostudósok jelentése, amelyet a »tényellenőrzők« »félretájékoztatásnak« minősítenének.

Ezek a hírek nem jók.

Valami bűzlik nem Dániában, hanem a Pfizernél.

Borítókép: A német–amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával töltött fecskendő (Fotó: MTI/Balázs Attila)