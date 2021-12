Közeleg a Fed kamatemelése

Az elmúlt hónapokban meglepőnek tűnhetett, hogy a szokatlanul magas infláció ellenére az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed hallani sem akart még a kamatemelésről, és a tavaly márciusban bevezetett vészhelyzeti eszközvásárlási program kivezetésére is csak ebben a hónapban szánták rá magukat úgy, hogy az nyolc hónapon kerül zajlik, egyenletes havi csökkentésekkel. Kamatemelésre pedig csak ezután kerülhetne sor.

Noha az infláció már hónapok óta igen magas, a Fed láthatóan okot keresett arra, hogy ne kelljen megkezdeni a szigorítást arra számítva, hogy a mostani infláció átmeneti jelenség, amely magától is elmúlik. Így a munkanélküliségre hivatkoztak, mondván: annak is a járvány előtti szintre kell esnie, hogy megkezdjék a szigorítást. Most azonban ez a feltétel is teljesült: a munkanélküliség 4,6 százalékra csökkent, ami az Egyesült Államokban

közgazdasági értelemben a teljes foglalkoztatottságot jelenti, és ezt az egyes szektorokban érzékelhető munkaerőhiány is bizonyítja.

A most nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint már a Fed novemberi kamatdöntő ülésén is erősen megoszlottak a vélemények a követendő monetáris politikáról. Többen úgy gondolták, hogy immár egyértelműen itt a szigorítás ideje, így az eszközvásárlási programot gyorsabban kellene kivezetni, és ezt követően azonnal megindítani a kamatemelési ciklust. Korábban azt kommunikálták, hogy jövőre vélhetően csak egy, 25 bázispontos kamatemelésre kerül sor, a piac ugyanakkor összesen három ekkora lépést áraz.

A novemberi ülés óta ráadásul tovább nőtt az infláció, ugyanakkor az amerikai elnök meghosszabbította Jerome Powell Fed-elnök mandátumát a következő ciklusra, így megszűnt a bizonytalanság, Powell immár hosszabb távra tervezhet. Eddig felmerült, hogy miután pár hónap múlva lejárhat megbízatása, már nem szívesen indítja meg a kamatemelési ciklust. A jelen helyzetben így elképzelhető, hogy a decemberi ülésen már komolyabb irányváltás történik, és

szó esik a kamatemelési ciklus megkezdéséről és várható ütemezéséről.

A folyamatok gyors változása miatt egyre több jegybank hoz gyors és határozott döntéseket, hogy minél hatékonyabban reagálhasson az egyre masszívabb inflációs környezetre. Nem kizárt, hogy a Fed is rákényszerül erre a rugalmasságra, és az eszközvásárlási program kivezetését követően akár gyors kamatemelési ciklusra is sor kerülhet, akár egy-egy ötven bázispontos lépést is közbeiktatva. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az egyhetes betéti kamat hetenkénti módosításával tette lehetővé a rugalmas finomhangolást: ennek részeként 2,9 százalékra emelte csütörtökön ezt a kamatszintet.

Borítókép: A Fed székháza Washingtonban. (Fotó: DANIEL SLIM)