Zuhannak a tőzsdék, összeomlott az olajár

Az Afrika déli részén megjelent új vírusmutánsról érkező hírek nyomán pénteken már az ázsiai tőzsdéken is jelentős eladási hullám bontakozott ki, amely az európai piacokon folytatódott. A hazai tőzsde is megérezte a hatást, bár a BÉT-en csak az OTP részvénye esett jelentősebb, ötszázalékos mértékben. A kriptodevizák is zuhantak – igazolva ezzel, hogy nem alkalmasak menedék eszköznek –, egyedül az arany ára nőtt minimális mértékben.

A folyamat elemzéséhez mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a világ legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban csütörtöktől vasárnapig a hálaadást ünneplik, pénteken hagyományosan rövidített tőzsdei nyitvatartás van, a piaci résztvevők nagy része pedig elutazik, családjával tölti ezt a hétvégét, így a legfőbb szereplők hiányoznak a piacról. Azt csak hétfőn fogjuk megtudni, hogy amikor ők visszatérnek, hogyan alakulnak a folyamatok, marad-e az erős eladási hullám.

A hangulat mindenesetre már a nyitáskor pánikszerű volt, vagyis rendkívül erősnek tűnt a lélektani hatás, miközben az új vírusvariánsról még nem sokat tudunk, például ami a legfontosabb, hogy mennyire veszélyes. Vélhető, hogy a hatás azért volt ilyen erős, mert korábban senki nem számított arra, hogy a járvány kirobbanása után közel két évvel is tombolni fog, és mindenkinek rettenetesen elege van belőle, ezért minden olyan hír, ami arra utal, hogy még tovább tarthat, elkeseredést, dühöt és félelmet vált ki.

A piacokon ugyanakkor az előző variánsok (brit, delta) megjelenésekor nem volt hasonló reakció, sőt lényegében bármilyen rossz hír érkezett, mindig csak emelkedtek az árfolyamok.

Ez nem tarthat örökké, hiszen a befektethető pénz nem végtelen – még ha a jegybanki eszközvásárlási programok bővítették is az összeget –, előbb-utóbb következnie kellett egy korrekciónak. A részvényárak sokat emelkedtek, egy kiadós zuhanás sem zavarná meg az emelkedő trendet, így a mostani esést, bármilyen rémisztő is, a hosszabb távú grafikonon észre sem lehet majd venni.

Ami a kriptodevizákat illeti, a mozgás mértéke nem tér el a megszokottól, de miután ott nincsenek fundamentális értékek, az árfolyamokat kizárólag a lélektan határozza meg, sokkal nehezebb a helyzetet elemezni. Az utóbbi időben elterjedt az a nézet, hogy menedék eszközöknek tekinthetők, de ez ma megdőlt:

a pánik idején csak az évezredek óta megbízható arany bizonyult stabilnak.

Az olajár összeomlása egy érdekes, de kifejezetten kedvező folyamat. Az nem várható, hogy bármilyen újabb vírusváltozatnál a tavalyihoz hasonlóan visszaessen a kereslet, az olajár csökkenése érdekében viszont épp a napokban léptek a legnagyobb országok, és ez ma látványos eredményt hozott.

