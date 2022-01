A példa nélküli intézkedések éve

Belépünk szombaton a 2022-es esztendőbe, magunk mögött hagyjuk ezt az évet. A járvány végigkísérte az elmúlt tizenkét hónapot is, ám az oltásoknak és a kormány intézkedéseinek köszönhetően újraindult az ország. Érdemes visszatekinteni, hogy 2021-ben milyen rendkívüli bejelentéseknek és gazdasági sikereknek lehetett örülni.

Szja-mentesség és -visszatérítés

Orbán Viktor idén januárban jelentette be, hogy 2022-től a 25 év alatti fiatal munkavállalókat mentesítené az állam a személyi jövedelemadó (szja) megfizetése alól. – A nyugdíjasok mellett a fiatalokat is támogatjuk, hogy önálló lábra tudjanak állni. Ha ez sikerül, akkor az egész válságkezelési rendszer kerek lesz – fogalmazott a miniszterelnök.

Jelezte azt is, hogy „a baloldali politika, amely adót emel, az megfojtja a bizalmat, akkor inkább védekezésre rendezkednek be a magyar családok. Ha adócsökkentés van, akkor az bizalmat kelt az emberekben.”

A terv szombattól megvalósul, mert január 1-jétől hatályba lép az szja-mentesség ebben a körben is. Tíz fiatalból ma minden harmadik-negyedik dolgozik Magyarországon. Ez másfélszer több, mint tizenegy évvel ezelőtt, 2010-ben még csak minden hatodik fiatal lépett ki a munkaerőpiacra. A fiatalok fizetése is jelentősen nőtt az elmúlt években: míg 2010-ben a bruttó átlagbérük 136 ezer forint volt, addig 2021-ben már 319 ezer forint.

– Az adómentesség hatására egy nyolc órában dolgozó fiatal havi 50-65 ezer forinttal többet vihet haza. Éves szinten ez 600-800 ezer forinttal több nettó jövedelmet jelent – mutatott rá közösségi oldalán György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára.

Orbán Viktor a lépés bejelentésekor elmondta azt is, hogy több munkahelyet hoznak létre, mint amennyit a vírus tönkretett. Ez így is lett, mintegy 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon, erre a rendszerváltozás óta nem volt példa.

A miniszterelnök eddig nem látott támogatást jelentett be júniusban a Világgazdaság Magyarország újraindul című konferenciáján. – Azt javaslom a kormánynak, hogy csinálja azt, amit még sosem csinált. Ha sikerül elérni idén az 5,5 százalékos GDP-növekedést, akkor a gyermeket nevelő szülőknek adjuk vissza azt az adót 2022. január–februárban, amit befizettek a 2021-es év után – mondta. Ez így is lesz, a gazdaság teljesítménye ugyanis a második negyedévben mintegy 18 százalékkal nőtt éves alapon. A harmadik negyedév pedig 6,1 százalékos bővülést produkált.

A szja-t az átlagbérig téríti vissza az állam, ez azt jelenti, hogy maximum nyolcszázezer forintot kap egy szülő, tehát egy család akár 1,6 millió forinttal gyarapodhat. A juttatás összköltsége hatszázmilliárd forint. Orbán Viktor hangsúlyozta: a családokat rendkívüli módon megviselte a járvány és annak következményei, ezért az állam szeretné őket kárpótolni.

Minimálbér-emelés adócsökkentéssel

A kormányfő ezen a konferencián beszélt arról is, hogy 2022-től kétszázezer forintra emelkedhetne a minimálbér. Ezt az állam adócsökkentéssel segíti elő. Ez is valóra válik, októberben megállapodtak a szociális partnerek a 2022-es minimálbér és a garantált bérminimum összegéről. Előbbi bruttó kétszázezer forintra, utóbbi bruttó kétszázhatvanezer forintra nő. A legkisebb keresetek így húsz-húsz százalékkal emelkednek. Ehhez a kormány 13 százalékra csökkenti a szociális hozzájárulási adót, amelybe beleolvad a szakképzési hozzájárulás.

A kormánypártok decemberben szavazták meg az Országgyűlésben Magyarország történetének legnagyobb adócsökkentését, amely 2022-ben mintegy ezerötszázmilliárd forintot hagy a családok és a vállalkozások pénztárcájában.

Pénz a nyugdíjasoknak

A miniszterelnök szeptemberben vetette fel annak lehetőségét, hogy 2022-ben akár a teljes 13. havi nyugdíjat is kifizethetik. – Esetleg a harmadik és a negyedik heti nyugdíjat is megpróbáljuk jövőre visszaadni a nyugdíjasoknak, hogy úgy állhassunk a választók elé, hogy a Gyurcsány–Bajnai-korszakot végleg meghaladtuk – mondta a miniszterelnök. A kormányfő végül novemberben, a Fidesz tisztújító kongresszusán jelentette be a döntést, miszerint 2022-ben biztosan megkapják a teljes összeget a nyugdíjasok.

Az érintettek jövőre is kapnak prémiumot, ahogy kaptak az előző hónapban is. Orbán Viktor októberben mondta el, hogy a nyugdíjprémium összege nyolcvanezer forint lesz, amelyet novemberben fizetnek ki. Szólt arról is: 435 ezer ember ettől kevesebbet kapna, de a kormány úgy döntött, hogy ők is ennyi pénzhez jutnak, mert jól áll a gazdaság.

Múlt hónapban megkapták a nyugdíjasok a prémiumot, de akkor korrigálta az állam a magasabb infláció miatt a juttatásokat. Így volt, akihez százezer forintnyi plusz érkezett.