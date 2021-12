Használt autó a futószalagról

Ahogy az újautó-piac viharos eseményei követik egymást, egyre jobban látszódik, hogy a kontinens teljesen kettészakad jómódú országokra, ahol gyorsan elterjed majd az elektromos autók használata, és kevésbé jómódúakra, ahol pedig visszaszorul az új autók vásárlása. A folyamat, amelynek eredménye a használtautó-piac jelentőségének erősödése, már megkezdődött, és hatása jól nyomon követhető az árak alakulásában: a fiatal, jó minőségű használt autók ára vetekszik a szalonokban kiállított, de még akár 12 hónapig nem elérhető új járművekével. Tapasztalható egy másik folyamat is: a kibocsátási normáknak megfelelő kis méretű, turbós motorok és a hozzájuk tartozó hajtásláncok a garanciális idő lejárta után hamarosan tönkremennek, a korábban tizenöt-húsz évig futó járművek helyett ezek csak négy-hat évig használhatók.

Renault-szerelde Európában. Egy autót kétszer is legyártanak (Fotó: Bloomberg/Chris Ratcliffe)

Ezt a helyzetet ismerte fel a Renault, amikor elhatározta, hogy a jelenleg a francia Flins városa melletti, elektromos kisautók gyártására használt üzemét Re-Factory-vé, vagyis használt autók felújítására szolgáló üzemmé alakítja át. Az üzem területe 11 ezer négyzetméter, ahol három csapatba szervezve napi 180 – azaz évi 45 ezer – használt, bármilyen gyártmányú járművet tudnak felújítani, középtávon pedig ez a szám megduplázódhat – tette közzé az Automotiveworld.com.

A felújított járművekre ugyanazok a minőségi szabványok vonatkoznak, mint az új járművek gyártásánál.

A rendszerbe egy független minőség-ellenőrzési szisztéma, valamint az elektromos járművek akkumulátorminősítő rendszere is be van építve. A tervekben szerepel ugyanis, hogy a felújítás során a belső égésű motorral szerelt kishaszonjárműveket elektromos hajtással látják el, illetve hogy az elektromos járművek akkumulátorainak a felújítását, újrafelhasználását is elvégzik. Ugyanakkor a felújított használt autók jelenthetik a menekülési útvonalat azok számára, akik nem kívánnak elektromos meghajtást használni, például mert a felhasználási szokásaiknak ez nem felel meg.

Ha valóban betiltják Európában a belső égésű motorokkal szerelt új autók forgalmazását, akkor a felújítás nekik hosszabbítja meg a hagyományos autózás lehetőségét.

A gyártó szerint az új üzem lesz az első európai gyár, amelyet a mobilitás körkörös gazdaságának szentelnek. Ez a projekt, amely a csoport átalakítási stratégiájának része, várhatóan 2030-ra hozzájárul ahhoz, hogy negatív szén-dioxid-mérleget tudjanak elérni. Luca de Meo, a Renault vezérigazgatója szerint a Re-Factory lehetővé teszi a csoport számára, hogy válaszoljon azokra a kihívásokra, amelyekkel a mobilitás és az autóipar szereplői szembesülnek akár már ma is, de a közeli jövőben mindenképp. Az üzem célja, hogy a körforgásos gazdaság, a károsanyag-kibocsátás csökkentése, a készségek fejlesztése és az új értékteremtő tevékenységek létrehozása ötvözésével lépjenek át az autóipar új korszakába.

Borítókép: Európa legnépszerűbb elektromos autója lett a Zoe (Fotó: Reuters/Francois Lenoir)