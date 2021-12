Nem minden csapból

Ezúttal a jelzáloghiteleknek a gyermek születésével járó állami előtörlesztéséről szeretnék néhány szót ejteni. – Hogy miről? – látom magam előtt az értetlen tekinteteket. No, igen, ez a lehetőség amolyan fekete bárány az otthonteremtési és családtámogatási elemek között. Nem mintha a többit „álmukból felkeltve” is visszamondanák az érintettek. De ezt sajnos tényleg nem – e sorok írójának ez bizony rendre visszatérő tapasztalata családi, baráti beszélgetésekből.

Ugyanakkor most már saját tapasztalatból írhatom, hogy valóban elérhető a lehetőség: négymillió forinttal csökkent a lakáshitelünk tőketartozása, december elején a korábbinál huszonkétezer forinttal kevesebbet emelt le a számlánkról a bank. Szóval miről is van szó? Röviden arról, hogy ha a családba gyermek születik, akkor az állam bizonyos összeget előtörleszt a fennálló (tehát már a várandósság előtt felvett) jelzáloghitelből. Ez 2019 óta a második gyermek érkezésekor egymillió forintos állam általi előtörlesztést, a harmadik gyermeknél négymillió forintosat és minden továbbinál újabb egy-egymilliót jelent. Aki egyszer élt a lehetőséggel, az nem zárja ki, hogy újabb gyermek esetén ismét kérelmezze azt, vagyis akár öt- vagy az idő múlásával még több millió forintos támogatásban is részesülhet egy család. Ekkora összeggel adott esetben már ki is lehet futtatni egy régen felvett, ám még javában törlesztett hitelt, egy viszonylag friss kölcsön esetén pedig akár több tízezer forinttal lehet csökkenteni a havi törlesztőrészletet.

De éppen a mi példánk is mutatja, hogy nem magától értetődő lehetőségről van szó. Igaz, hogy építkezéshez felvett, menet közben folyósított és párhuzamosan törleszteni kezdett hitelünk van, melynél a használatba vételt is meg kellett várni. A részletekkel nem untatnám a kedves olvasót, ám az sokatmondó, hogy a menet közben felmerült hiánypótlással, a – furcsamód éppen a családi adókedvezmény félrekönyveléséből fakadó – köztartozásunk rendezésével olyannyira elhúzódott az ügyünk, hogy az előtörlesztés jóváhagyásáról szóló levelet csak szinte napra pontosan a kislányunk második születésnapján kaptuk kézhez.

Nem azt akarom mondani, hogy pénzügyi diploma szükségeltetik hozzá, de olykor elgondolkozom, hogy ha éppenséggel nem a témával foglalkozó újságíró lennék, mennyire lennék képben. Amikor egy pár éppen a saját otthon megteremtésén, annak pénzügyi lehetőségein gondolkodik, és a szükséges összeg előteremtéséhez igyekszik minden lehetőséget felkutatni, alaposan tájékozódik, hosszan keresgél a neten, ismerősöket kérdez meg. Ám az előtörlesztés feltétele éppen az, hogy a gyermek születése előtt felvett hitelről legyen szó. A probléma lényegileg tehát abban a kérdésben foglalható össze: egy korábban lakáshitelt felvevő fiatal párt, amelyik a második vagy többedik gyermekét várja, ki fog emlékeztetni arra, hogy a kormányablakban még időben nyújtsa be az előtörlesztésre szóló kérvényt?

Mert a csokra még csak-csak lehet azt mondani, hogy „minden csapból ez folyik”, ám a jelzáloghitel-törlesztésre korántsem. S így félő, hogy nem is mindenkihez – vagy esetleg csak késve – jut el mindennek a híre.

