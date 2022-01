A Várnegyed történelmi arculata a megújuló Diplomata-ház

Hetvenöt év után visszakapja a háborúban elpusztult képét a Mátyás-templommal szemben álló Szentháromság téri ingatlan. A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) a tulajdonába került ingatlanon a Várnegyed történelmi arculatához, az UNESCO világörökségi környezethez illeszkedő stílusú épületrekonstrukciót akar megvalósítani.

A tervezési feladattal a RAPA Architects Kft.-t és felelős vezető tervezőjét, Reisz Ádámot bízta meg. A tudományos konferencia-központként megújuló ingatlan homlokzata visszaidézi majd az egykor itt állt épületeket, belülről pedig egy modern, többfunkciós rendezvényhelyszín várja majd az ide látogatókat – foglalta össze a beruházás célját a Portfólió.

Fontos szempont a kornak megfelelő stílus

A PADME létrejötte óta történelmi szempontból jelentős helyen lévő ingatlanokat újít fel és hasznosít az alapítvány oktatási, tudományos céljaira, amelyek kihasználatlanul, illetve elhanyagoltan álltak.

A Szentháromság téri épület felújításánál alapvető szempont, hogy ismét igazodjon a Váregyed arculatához. A jelenlegi, leromlott állapotú épület nem az építészeti-történelmi fejlődés eredménye.

A világháborúban a bombázások rengeteg épületet pusztítottak el, a háborút követő években sokat pedig elbontottak. Az említett Mátyás-templommal szemben található épületet az 1980-as években építették az addig üresen álló telekre, a kornak megfelelő építészeti stílusban, vagyis jelentősen eltérően a Várnegyed történelmi arculatától.

Történelmiség és értékmentés

Az alapítvány az elmúlt években a Várnegyed két leromlott állapotú, elhagyatott történelmi épületének kiemelkedő színvonalú rekonstrukcióját is megvalósította. Beruházásában újult meg és kapott új funkciót az Úri utca 21. alatt lévő Régi Városháza, valamint az Úri utca 72. szám alatt, a Kapisztrán tér sarkán álló épület is, de a Várkertben található Ybl Vízház és a Széll Kálmán téren található volt Postapalota felújításának elindítása is hozzá kapcsolható. A PADME a Mátyás-templom szomszédságában álló ingatlan újjáépítésével is ezt a tevékenységét kívánja folytatni.

A Szentháromság téri Diplomata-ház helyére tervezett konferencia-központ látványterve. Fotó: RAPA Architects, Építészfórum

A PADME a tulajdonába került egykori Burg Hotel leromlott állapotú épületét a tervek szerint tudományos konferencia-központként, Pallas Athéné Konferencia Központ néven kívánja hasznosítani.

Az alapítvány minden, a Várnegyedben eddig megvalósított rekonstrukciójánál az eredeti, több évszázados történelmi épület korhű felújítását ötvözte az új funkcióval és a modern belső megoldásokkal.

Ennek egy speciális formája lesz a mostani. A háború előtt a területen álló, a környezetbe illeszkedő épületek homlokzati képét szeretnék visszaállítani, míg magát az épületet belülről a jelenkor és az új funkció követelményeinek megfelelően alakítják ki.

Nem a teljes rekonstrukció a cél

A rekonstrukció célja nem az elbontás előtti állapot visszaállítása, mindössze az épület stílusa igazodik a történelmi környezethez. Reisz Ádám az Építészfórumnak arról beszélt, észszerű megoldásnak tűnt, hogy a beruházás tervezésénél a kiindulási alap a háború előtti állapot legyen. Részben azért, mert erről áll rendelkezésre olyan vizuális információcsomag, amire alapozhatnak.

A jelenlegi épület rekonstrukciója után már a Várnegyed történelmi arculatához illeszkedik majd. Fotó: RAPA Architects, Építészfórum

„Elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az a rutinból hozott, lényegében minden irányba konfliktuskerülő megoldás, miszerint fogjuk a helyszínt, elővesszük a háború előtti házak dokumentációját, és visszatesszük az épületeket ugyanúgy, ugyanoda, csak látszólag működik, de nem jó megoldás. Úgy gondolom, ebben az esetben az nem valódi rekonstrukció, ha egy korabeli ház beltartalmát, belső szerkezetét, struktúráját nem akarjuk visszahozni. Itt, a Várban legalábbis nem elegendő.

A megbízó elvárása szerint itt egy olyan konferencia-központnak kell létrejönnie, ami az alapítvány életéhez korszerűen kapcsolódik, emellett legyenek benne apartmanok is, amelyek a konferencián részt vevőknek vagy az itt kutatóknak biztosítanak rövid-középtávú, az otthoni környezethez hasonló szálláslehetőséget. Ezeket a funkciókat azonban nem lehet elhelyezni egy műemléki pontossággal rekonstruált épülettömegben, amelynek a szerkezeti rendszere, elgondolása ezzel nem kompatibilis. Nem ilyen céllal épültek azok a régi házak. A feladatunk tehát az volt, hogy találjunk a funkciósorra egy olyan formanyelvet, ami a korábbi környezetet visszaidéző módon illeszkedhet az új funkcionális elvárásokhoz.” – magyarázta a kivitelező.

Borítókép: A Szentháromság téren álló, megújuló épület látványterve (Forrás: RAPA Architects, Építészfórum)