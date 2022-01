Elindult az orosz gáz Európa felé

Az egyik legfontosabb uniós belépési ponton, az ukrán határnál lévő szlovákiai Nagykaposnál (Velke Kapusany) érkező orosz földgáz mennyisége kedden az idei legmagasabb szintre emelkedhetett. A január 1-je óta legmagasabb számokat regisztráló Eustream adatait a Világgazdaság ismertette, hozzátéve, hogy ezzel együtt is jóval kevesebb földgáz áramlik Oroszországból Ukrajnán át az unióba, mint az ilyenkor megszokott. Tavaly januárban ugyanis a napi átlagos áramlás több mint 760 gigawattóra volt, szemben a keddre várt 446-tal.

A földgáz irányadó határidős jegyzése azonnal elkezdett esni a holland TTF gáztőzsdén, szerda reggelre elérve a 87 euró/MWh értéket, igaz, onnan ismét emelkedni kezdett, de a két órával későbbi, 90 euró körüli ár még mindig tíz százalékos esést jelent egy nap alatt. Hétfőn a fokozódó orosz–ukrán feszültség nyomán 18 százalékkal lőtt ki az ár. Bár a geopolitikai feszültség nem enyhült, most amiatt lehetnek kissé bizakodóbbak a kereskedők, hogy a korábban vártnál melegebb időjárásra lehet számítani a térségben, emellett élénkülő légmozgás várható, ami miatt a napokban felfuthat a szélenergia-termelés.

Az orosz–ukrán konfliktus kiéleződése tehát továbbra is magas kockázatot jelent a gázpiacokon is, a fegyveres konfliktus kirobbanása ugyanis tovább csökkenthetné az Európába irányuló gázáramlást egy olyan időszakban, amikor a kontinens készletei amúgy is vészesen alacsonyak, a kereslet pedig az évszaknak megfelelően továbbra is magas. Helima Croft, az RBC Capital Markets nemzetközi befektetési bank munkatársa szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kockázata a következő hetekben ötven százalék feletti, és ha megtörténne, jelentősen növelné az olaj és a gáz jegyzését.

A Bloomberg adatai szerint ugyanakkor a hónap végéig legalább 27 LNG-szállító tartályhajó köthet ki Európában, ami azt jelzi, hogy noha az európai gázzal még mindig felárral kereskednek az ázsiai árakhoz képest, a különbség hamarosan csökkenhet.

Borítókép: A kelet-szlovákiai Nagykapos kompresszorállomása 2014. szeptember 2-án, amikor üzembe helyezték a Szlovákiát Ukrajnával összekötő földgázvezetéket, amelyen oroszországi földgázt szállítanak Ukrajnába. (MTI/EPA/Filip Singer)