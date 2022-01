Már látni, mibe érdemes az idén pénzt fektetni

– Már 2018–2019 környékén is látszott, hogy az olaj- és a gázpiacokon a szükségesnél kevesebb a beruházás. Tekintettel arra, hogy az előrejelzések szerint az olaj iránti kereslet még 2030-ig, a gázéhség pedig 2040-ig növekszik, a beruházások mértéke pedig 2020-ban évtizedes mélypontját érte el, továbbra is igen feszes kereslet-kínálati körülmények várhatók – mondta Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője az Erste Befektetési Zrt. és a Random Capital Zrt. közös sajtóbeszélgetésén. Hozzátette: a pandémia lecsengésével a jelenleginél is nagyobb lesz az energiahordozók iránti igény, ami viszonylag alacsony kínálattal találkozik majd. Az enyhülésben azért sem lehet feltétlenül bízni, mert a zöldátmenet miatt erős nyomás nehezedik a cégekre, hogy már ne az olaj- és gáziparba fektessenek.

Mindez magasabb árakat eredményez, ami begyűrűzik más területekre is, tehát a korábban megszokottnál magasabb infláció is tartósabban maradhat velünk annál, mint amire számítani lehetett. Az olaj világpiaci hordónkénti ára az idei első fél évben nyolcvan-kilencven dollár között alakulhat, és ez a szint az év második felében akár tovább is emelkedhet.