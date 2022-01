Új szereplők a tőzsde előszobájában

Három új cég is megjelent tavaly a Budapesti Értéktőzsde kis- és közepes vállalkozások számára létrehozott platformján, az Xtenden. A kezdetben lassan népszerűsödő Xtend kategória így 2021-ben már egészen élénk lett, több cég is érkezett, egy pedig, a Megakrán, amely már évek óta jelen volt ott, tovább is lépett a standard kategóriába, ezzel mintegy visszaigazolva az Xtend kategória létjogosultságát. Létrehozásának célja ugyanis az volt, hogy a szigorú tőzsdére vezetési feltételeket vállalni még nem akaró kisebb, viszonylag új vállalkozások könnyített feltételekkel próbálják ki a tőzsdei létet, és ha beválik nekik, és már készek a feltételek teljesítésére, továbbléphessenek.

Az Xtend kategóriában jelenleg hét részvény forog, kettővel 2019-ben indult a kereskedés, kettővel 2020-ban, míg tavaly három cég érkezett. Közülük elsőként a 2015-ben alapított Cyberg érkezett, amely a Kajahu digitális közösségi étteremláncot működteti már három éve – 2019 januárja óta lehet kereskedni a részvénnyel. Annak ellenére, hogy a közkézhányad az összes részvény 32 százalékát teszi ki, nem túl likvid a papír, bár néha azért akad forgalmas nap. A részvény árfolyama széles sávban mozgott a három év során hétszáz és háromezer forint között, mostanra visszatért kétezer forintra, az egykori kezdőárra.

A GOPD 2019 augusztusában jelent meg a kereskedésben, az ingatlanfejlesztő cég tavaly összevonta részvényeit: az egyforintos névérték száz forint lett, így száz régi részvény helyett egy újat kaptak a befektetők. Ezt óriási emelkedés követte:

a pár hónapja 550 forinton álló részvény most 13 ezer forintot ér, így a tavalyi év egyik nagy lehetősége volt,

kétségkívül a részvény közkézhányada alacsony, a papírok 12 százaléka.

A mezőgazdasági és építőipari gépekkel foglalkozó DM-KER két éve, 2020 januárjában lépett az Xtend ­piacra, majdnem mindennap kötnek rá, forgalma biztosított, ugyanakkor jelentős ármozgás itt sem mutatkozott a bevezetés óta egy rövid felszaladást, majd visszaesést kivéve.

2020 júniusában indult a Gloster papírjaival a kereskedés, az informatikai cég részvényeire ugyancsak folyamatosan kötnek, és szép emelkedést is maga mögött tud a papír: a kezdeti kétszáz forintos szintről immár ezer forint fölé emelkedett az ár, ennek nagy része, a háromszáz forint fölötti rész 2021-ben zajlott, így

ez a papír is szép hozammal örvendeztette meg befektetőit a tavalyi évben.

A tavaly bevezetett papírok közül szeptember óta lehet kereskedni az OXO Technologies Holding részvényei­vel, melynek fő tevékenysége a hazai és régiós innovatív, technológiai társaságokba történő befektetés, a társaságok növekedésének támogatása tőke- és egyéb kapcsolódó tulajdonosi finanszírozással, illetve a növekedést elősegítő szolgáltatások nyújtásával, majd az elért nyereségből osztalékjövedelem, illetve a részesedések értékesítésén keresztül történő árfolyamnyereség realizálása. A közkézhányad viszonylag magas: 46 százalék, de csak időnként élénkül meg a kereskedés, akadnak forgalom nélküli napok is. A négyezer forintos nyitóárról 7200 forintig szaladt fel a papír ára, azonban a lelkesedés alábbhagyott, és visszatért 4400 forintra.

Októberben jelent meg a parketten a NAP Nyrt., amely naperőműveket birtokló társaságokat vásárol fel, így nemzetközi összehasonlításban is hatékonyan működtethető napenergia-termelő vállalattá szeretne válni. A divatos szektor megragadta a befektetők figyelmét: az ezer forinton kibocsátott részvény egész 9470 forintig szaladt fel, onnan azonban visszatért 2200 forintra, ami még mindig duplázás szűk három hónap alatt.

A Polyduct Műanyag- és Fémipari Nyrt. részvényeivel közvetlenül karácsony előtt kezdődött a kereskedés, és azóta csak egyetlen kötés volt rá, így még nem lehet érdemben értékelni a papírt.

Borítókép: Ünnepélyes tőzsdei becsengetés a NAP Nyrt. részvényeinek debütálásakor (Fotó: Harangozó Dávid)