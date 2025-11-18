Rendkívüli

Botrány Podgoricában: a horvátok a szerbek meggyilkolására buzdítottak a lelátón

Botrány Podgoricában: a horvátok a szerbek meggyilkolására buzdítottak a lelátón

A horvát ultrák ismét tettek arról, hogy Horvátország ne a világbajnokságra való egyenesági kijutásával kerüljön be a hírekbe. A Montenegró elleni, Podgoricában rendezett vb-selejtezőn ugyanis megint botrányt okoztak, ugyanis a lelátón zengett-zúgott az „Öld meg a szerbet", míg egy molinón mindenkit Vukovár sorsára emlékeztettek.

2025. 11. 18.
Ahelyett, hogy a nemzetközi sajtó arról cikkezne, hogy Horvátország bravúros fordítás után 0-2-ről 3-2-re legyőzte Montenegrót és ezzel már ott van a 2026-os világbajnokságon, a válogatott helyett ismét a horvát ultrák vitték el a főszerepet a hírekben. Ugyanis Podgoricában sem maradhatott el a botrány, a vendégszurkolók olyan rigmusokat engedtek meg maguknak, ami elfogadhatatlan egy futballmérkőzésen, ráadásul mindezt tetézték azzal, hogy politikai üzenetet tartalmazó molinót feszítettek ki a lelátón. A FIFA egyelőre nem lépett, de várhatóan súlyos büntetés vár a horvátokra.

A horvát szurkolók okozta botrány nem maradhat büntetés nélkül
A horvát szurkolók okozta botrány nem maradhat büntetés nélkül     Fotó:  Képernyőfotó/Youtube

A botrány előre várható volt, a horvátok tudatosan készültek rá

Persze, amint arra számítani lehetett, Montenegró szurkolói sem virágesővel fogadták a vendégszurkolókat, ugyanis a semmiről sem döntő vb-selejtező előtt megtámadták a horvát szurkolókat, a súlyosabb verekedéseket a rendőrség hathatós fellépése akadályozta meg. Ám a Pod Goricom stadionban már ők sem tudták megakadályozni a botrány folytatását.

A Tanjug hírügynökség, valamint a danas.rs portál jelentései szerint a horvátok kifeszítettek egy molinót, melyre kiírták: „Mi horvátok emlékszünk, Skabrnja és Vukovar örökké szent számunkra." Ezzel a szerb-horvát háború egyik legfájdalmasabb két fejezetére utaltak a horvátok – Vukovar ostromában és a Skabrnjánál végrehajtott mészárlásban a jugoszláv néphadsereg (JNA) bizonyos egységei is részt vettek, melynek a montenegrói katonák is a tagjai voltak –, és ez érthetően nem tetszett a hazi szurkolóknak.

Ám ez még nem volt elég, a horvát szurkolók különböző, igen sértő rigmusokat kezdtek kiabálni, mint például a „ki nem ugrál, sz.r ortodox" vagy az „Ubij Srbina!” (Öld meg a szerbet!), mire a hazai közönség hatalmas füttykoncerttel reagált.

Vb-selejtezők, L csoport, végeredmény

  • Csehország-Gibraltár 6-0 (5-0)
  • Montenegró-Horvátország 2-3 (2-1)
  1. Horvátország 8 7 1 - 26-4 22 pont (kijutott a vb-re)
  2. Csehország 8 5 1 2 18-8 16 pont (pótselejtezős)
  3. Feröer-szigetek 8 4 - 4 11-9 12 pont
  4. Montenegró 8 3 - 5 8-17 9 pont
  5. Gibraltár 8 - - 8 3-28 0 pont
     

