Visszatér a valós értékek kora

A korábbi csúcsok óta már elég sokat esett a bitcoin árfolyama a piacokon, de múlt hét közepén a folyamat felgyorsult, és nagyjából hasonlóan viselkedtek az ismertebb kriptodevizák is. Az időzítés nem véletlen: ekkor látott napvilágot ugyanis az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed decemberi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve. Ebből az derült ki, hogy

a Fed nemcsak kivezeti az eszközvásárlási programot, de meg is kezdi az ennek során a piacra bocsátott összeg visszavonását, hogy hatékonyabban léphessen fel a magas infláció ellen.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak elapadnak a pénzcsapok, amelyek a piacok szárnyalását fűtötték, de a meglévő mennyiség is fogyni kezd, annak következtében, hogy a Fed nem újítja meg a nála lévő, éppen kifutó állampapírok egy részét, így azok helyett az államkincstárnak újra a piacról kell pénzt felvennie a kötvények kibocsátása által. Ha nagyobb a kötvénykínálat, akkor kisebb lesz az ár, ami nagyobb hozamot eredményez a kötvényeknél, így részvények és kriptodevizák helyett többen vesznek állampapírt.

Ilyen esetben a befektetők először jellemzően azokat a részvényeket és egyéb eszközöket adják el, amelyeket a gyors áremelkedés reményében tartottak előszeretettel a portfóliójukban, de a fundamentumaik gyengék. Ilyenek tipikusan a kriptodevizák, de a Nasdaq Composite index tagjai közül – ami több ezer részvényt jelent – a 40 százalékot is meghaladja azok aránya, amelyek korábbi árfolyamcsúcsukról legalább 50 százalékkal estek, miközben maga az index még viszonylag közel van a csúcshoz. Ez látszólag ellentmondás, de könnyen megmagyarázható: kis cégek részvényeiről van szó, amelyek súlya összességében is alacsony az indexen belül, így azt nem húzzák le számotte­vően. (Ahogy a BUX esetében is a részvények több mint fele az index értékének kevesebb mint négy százalékát adja).

Mint emlékezetes, hasonló folyamat a Nasdaqon húsz éve játszódott le, amikor a technológiai részvények ára túl magasra emelkedett. Ez volt az úgynevezett dotcomlufi, amely aztán kipukkadt, és végül a nagyobb részvények értékét is visszahúzta. Most nem teljesen ez a helyzet: a nagyobb cégek részvényei nem feltétlenül túlárazottak, így stabilak maradhatnak. Ám a gyenge fundamentumú részvényeket – pláne a kriptodevizákat – elkezdik eladni a befektetők, amikor jegybanki pénzszűkítést és a kockázatmentes állampapírhozamok emelkedését várják.

Hogy ez a folyamat meddig tart, az vélhetően a Fed lépéseitől függ, hiszen nem mindegy, mekkora lesz az idén a kamatemelés mértéke, illetve mekkora összeget terveznek havonta visszavonni az elmúlt két évben a piacra bocsátott több ezer milliárd dolláros fedezetlen pénzből.

Borítókép: A Nasdaq Composite tagjai közül jó néhányan jelentősen visszacsúsztak a korábbi árfolyamcsúcsról (Fotó: Europress/AFP)