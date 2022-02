Az Euroleasing piacvezető ambícióval lép fel

Ha kérni lehetett volna, akkor sem jöhetett volna jobb időpontban a Magyar Bankholdingba tömörülő MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank lízingcégeinek, üzletágainak integrációja Vály Judit szerint. Az Euroleasing vezérigazgatója kifejtette, az év elején mindig van egy kisebb uborkaszezon, amikor a cégnek több ideje jut saját magával foglalkozni. – A pandémiával járó válság okozta, eddig még soha nem látott problémák kezelése elengedhetetlenné tette a gazdaság szereplőinek minél gyorsabb talpra állását, ami felpörgette a fejlesztéseket, beruházásokat. A kialakult helyzet nemcsak új lehetőséget teremtett, hanem szinte kötelezővé tette a modernizációt, a valódi, hozzáadott érték megteremtését a lízingszektor számára – adott rövid betekintést Vály Judit, a hazai lízingpiac régi-új szereplőjének első embere az indulás körülményeibe.

Egy mindenkiért,

mindenki egyért

– Magyarországon ilyen jellegű és méretű lízingpiaci egyesülésre még nem volt példa. Mind a négy társaság esetében a lízingpiac több évtizedes múltra visszatekintő, meghatározó szereplőjéről van szó, így ezzel a lépéssel egy páratlan szaktudású, tapasztalatú és kulturális örökségű lízingközpont jött létre – emelte ki a vezérigazgató. A Magyar Bankholding négy lízingtársasága már az indulásnál húsz százalékot jelentősen meghaladó piaci részesedést tudhat magáénak, míg a gépjármű- és mezőgazdaságigép-lízing esetében ez a hányad még sokkal magasabb. Az Euroleasing pedig szinte minden lízingpiaci szegmenst – még a hajók vagy az informatikai eszközök finanszírozását is – lefedi a működésével, így az ügyfelek egykapus megoldással a termékek lehető legszélesebb körét érhetik el. – Nem kérdés, hogy piacvezetői ambícióval lépünk fel – jelentette ki Vály Judit.

Ugyanakkor azt is látjuk – folytatta a cégvezető –, hogy két-három év múlva, talán más módon, de nagy valószínűséggel egyébként is bekövetkezett volna egyfajta piaci konszolidáció.

Óriási piaci, technológiai átalakuláshoz kell alkalmazkodniuk mind a kereskedő partnereknek, mind a gyártóknak és az értékesítési csatornák egyéb szereplőinek is.

Szinte mindent alapjaiban forgat fel az a tény, hogy a hagyományos, az offline kereskedői értékesítés már középtávon is nagymértékben visszaszorul a digitalizáció további, egyre gyorsabb előretörésével. – Az Euroleasing ebben is élen kíván járni: tudatos szervezetépítésünknek köszönhetően kiváló programozó matematikus, mérnök és közgazdász kollégáink vannak, akik magyar fejlesztésű szoftvereket alkotnak, megalapozva a piacon egyedülálló működést – fogalmazott a nemzetközi gyakorlattal és tapasztalatokkal is bíró szakember.

Hektikus viszonyok,

kiszámíthatatlan jövő

Mindehhez pedig kiszámíthatatlan nemzetközi környezet adott: soha nem látott események következményeként gyakorlatilag a fejük tetejére álltak az ellátási láncok, ami természetesen a lízingszektorra is hatással van. – Általános jelenség, hogy napjainkban akár másfél évet is várni kell egy új autóra, a jelenlegi kamatkörnyezetben pedig csak pár hétre tudunk megbízhatóan tervezni a forrásköltségünkkel – említett egy fontos piaci problémát Vály Judit. – Világos, hogy az egy-másfél év múlva megérkező autó vagy gép finanszírozási költségeire még becslést is felelőtlenség lenne adni, miközben a kereskedők is egyre inkább azt kommunikálják, hogy a hosszú szállítási idő miatt a vételár sem fix – tette hozzá a vezérigazgató.

Azaz, aki például ma egyéves szállítási határidővel rendel autót, nemcsak a jövőbeli kamatban, hanem a majdani vételárban sem lehet biztos, és ez nagyon távol áll attól, amihez hozzászoktak az ügyfelek.

– Borzasztóan nehéz így hosszú távra tervezni. Ám ez most adottság, amellyel a piacnak – beleértve a gyártókat, ügyfeleket, lízingszolgáltatókat – együtt kell élnie. Nekünk, azon kívül, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott körülményekhez, a legfontosabb, hogy az új Euroleasing elindulásával a kiszolgálás minőségét megőrizzük és tovább fejlesszük: arra törekszünk, hogy ügyfeleink minél hamarabb kezdjék el megtapasztalni a fúzió elő­nyeit – nyomatékosította a vezérigazgató. Mint kifejtette, lényeges tisztázni, hogy bár a hétköznapi szóhasználatban igen, de jogilag nincs szó fúzióról: minden jelenlegi lízingszervezet önálló entitás marad, a vezetésük pedig egységes lesz. Az MKB–Euro­leasing Autólízing Zrt. neve az egyszerűbben megjegyezhető Euroleasing Zrt.-re változik, s az idén január elsejétől az új ügyleteket már – az ingatlanlízing kivételével – az átnevezett cégben kötik meg. A meglévő portfóliókat a jövőben is az eredetileg szerződő tagvállalatok kezelik, a jelenlegi feltételeknek megfelelően.

Kenterbe vernék

a multikat

Az év eleji indulás után az Euroleasing Zrt. számára a legfontosabb rövid távú cél az, hogy a működésük egységessé váljon, továbbá az ügyfelek, gyártók, kereskedők és valamennyi partnerük – vagyis a piac – számára ez jól látható, érthető és könnyen befogadható legyen. Vály Judit bevallása szerint ez óriási feladat, hiszen hirtelen egy megközelítőleg 450 főt foglalkoztató szervezetet kell irányítani, amely 110 ezer ügyfelet kezel. Ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy 2022 második negyedévére minden összeáll, és elkezdhetnek teljes erőbedobással dolgozni a hosszabb távú üzleti céljaik elérésén.

– Ami már biztosan látható, hogy idén nagy kihívást jelent a ­moratórium hatása, és további bizonytalanságot hozhat a dinamikusan emelkedő kamatkörnyezet – értékelte a várható kilátásokat a vezérigazgató. Szerencsére a gépbeszerzésekre, különösen mezőgazdasági gépekre elérhető uniós támogatások rég nem látott óriási volumene támaszt adhat a piacnak. Emellett a Kavosz Zrt.-vel közösen kialakított Széchenyi Lízing Go! termék kedvező árazása is generálhat olyan pluszkeresletet, amely a gépek hiánya mellett is kompenzálhatja a kieső forgalmat. Vály Judit ugyanakkor az ellátási láncok állapotában rövid távon nem számít kedvező változásokra. Megítélése szerint a készletek 2023 előtt nem tudnak érdemben regenerálódni. A kérdés az, hogy az esetleges újabb koronavírus-hullámok milyen mértékben okoznak újabb problémákat, ráadásul további áremelkedésre lehet számítani szinte valamennyi szegmensben. A cég első embere szerint az új autók vásárlásának élénkítéséhez ezért állami támogatásokra is szükség lehet.

Vály Judit meggyőződése, hogy az elektromos és a hidrogénhajtású autók felé halad a piac, míg a fuvarozás esetében az önvezető technológiák megjelenését várja kíváncsian. Emellett az ipar 4.0 óriási kihívás a lízingcégeknek, hiszen a robotizáció, az automatizáció gépeinek árazása és finanszírozása teljesen új területnek számít. – Nagyon büszke vagyok rá, hogy egy nagy hagyományokkal bíró, hazai gyökerű vállalat vezetője lehetek. Nem titkolt célunk, hogy az Euroleasing Zrt.-t a régió meghatározó szereplőjévé tegyük, kenterbe verve a multikat – hangoztatta Vály Judit, hozzátéve, hogy „bónuszként” mindvégig segítik és támogatják az anyacég, a Magyar Bankholding fúziós tevékenységét és az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálását.

Borítókép: Vály Judit, az MKB-Euroleasing vezérigazgatója (Fotó: Kurucz Árpád)