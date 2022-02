Marad száz dollár alatt az olaj

Az elmúlt napokban-hetekben több olyan elemzés is napvilágot látott, hogy ha Oroszország háborút indít, akkor hatalmas mértékben, akár 150 dollárig is felszaladhat az olaj ára. A támadás csütörtökön megkezdődött, az olajár azonban csak száz dollárig szaladt fel, majd tegnap visszaereszkedett a WTI-típus 92, a Brent-típus 94 dollárra. Eddig úgy tűnik, hogy ezen az áron már van kínálat, még akkor is, ha fennáll az orosz olajexport visszaesésének lehetősége.

Már a korábbiakban is látszott, hogy ugyan nagy a félelem a piacon, de az ár már csak lassan és nehézkesen emelkedik tovább. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha erős kínálat jelentkezik valahonnan, vagy ha a vevők félelmeik miatt jó előre bevásároltak. Így a háborús helyzetben már nem jelentkezik extra kereslet.

Ami a kínálatot illeti: eddig is vélelmezhető volt, hogy az amerikai palaolaj-kitermelés – ami már kétszer leszorította az árat (2014-ben és 2018–19-ben) –, most újra felfuthat, miután Joe Biden amerikai elnök jelezte, hogy a magas árak miatt egyelőre támogatja ezt, átmenetileg félretéve a klímavédelmi megfontolásokat. Most az orosz háborús események kapcsán pedig elszántabb lett, hogy az olaj- és gázpiacon igyekszik csökkenteni az orosz függőséget, amit leginkább az amerikai kitermelés és export minél gyorsabb felfuttatásával lehet rövid távon elérni. Elképzelhető, hogy a piac már számít erre, ezért a vásárlók most nem kapkodtak, kivárják a kínálat megnövekedését.

Hozzá kell tenni, hogy eddig az orosz olaj exportjában sem volt fennakadás: nem terjedtek ki rá a szankciók, és Oroszország sem csökkentette kivitelét. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Irán egyre inkább jelét adja az atompaktumhoz való visszatérési szándékának, ami újabb

kínálatnövekedést jelenthet a piacon még az idei év folyamán.

Végül nem elhanyagolható rövid távon az sem, hogy a háborús félelmek miatt sok vásárlást előrehoztak, sőt esetleg spekulatív vételek is történtek a 150 dolláros árra számítva. Ám miután a várt esemény, az orosz támadás bekövetkezett, az ár azonban nem emelkedett sokat, ezeket a pozíciókat most lezárják, ami átmenetileg erős kínálatot jelent.

Mindezek alapján a továbbiakban arra lehet számítani, hogy ha a háborús események vagy a szankciók nem vesznek drámai fordulatot,

az olajárnak erős felső határt szab a százdolláros érték.

Illusztráció: MTI Fotó, Balázs Attila