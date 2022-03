Biztató jelek láthatók a forintnál

Erősödik a cseh korona, a lengyel zloty és a forint árfolyama, úgy tűnik, a három deviza teljesen ledolgozta a háború kezdete óta elszenvedett veszteségeket. Ennek több oka is lehet, a legfontosabb, hogy a kedvezőtlen külső körülmények ellenére stabil a régió gazdasága, emellett megszűntek azok a technikai tényezők, amelyek a háború első időszakában nagy eladásokhoz vezettek, és végül jelentkezik annak hatása is, hogy a három jegybank jóval erőteljesebben lépett fel az infláció ellen, mint a nagyobb jegybankok.

A forint árfolyama két évvel ezelőtt, a járvány elterjedésekor esett mélypontra, és komoly gyengülés után eurónként 370 forint lett az új, mindenkori leggyengébb szint. Innen többször is erősödésnek indult, azonban időnként visszatért: a szint stabilizálódott, ahogy a technikai elemzésben mondják, kialakult egy erős támasz a forint árfolyamában.

Januárban trendszerűnek tűnő erősödés következett, ami reményt adott, hogy akár a járvány előtti szintre is visszatérhet az árfolyam, ami jót tenne az infláció mérséklése szempontjából is.

Közbejött azonban az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború, amely felborított mindent, és mind a három visegrádi valuta zuhanórepülésbe kezdett. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az Oroszország ellen hamar életbe lépő szankciók miatt az orosz részvények és kötvények eladhatatlanná váltak, vagy ha meg is lehetett valamelyiktől válni, azt csak a korábbi ár töredékén lehetett megtenni. Az ilyenekkel rendelkező alapok ezért kénytelenek voltak más eszközöket eladni, hogy megfelelő likviditáshoz jussanak, köztük térségeink befektetési eszközeit is. A kapott nagy mennyiségű helyi devizát rögtön euróra vagy dollárra váltották, ami a nagy kínálat miatt erős árfolyamgyengüléshez vezetett. A kínálatot még kiegészíthették olyan short pozíciók is, melyeket azért nyitottak, hogy ebből a folyamatból profitáljanak (jóllehet ezeket viszonylag hamar lezárják, ahogy a kényszerű eladások véget érnek).

Mindez a forint esetében azt eredményezte, hogy 370 helyett immár 400 forint lett eurónként a mindenkori legrosszabb érték, ott azonban gyors fordulat következett be, és erősödés indult. A kényszerű eladások abbamaradtak, a short pozíciók zárultak, mindez indokolta a korrekciót. A 370-es szint azonban első körben akadályt jelentett, ott megtört az erősödés.

Az elmúlt napokban azonban újra megindult a folyamat, és ezúttal az árfolyam átjutott a 370-es szinten, bár még nem távolodott el tőle. Ebben már jelentős szerepe lehet a viszonylag magas jegybanki kamatszintnek is: immár 6 százalék fölött van a mértékadó jegybanki eszköz, az egyhetes betéti kamat.

