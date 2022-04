Északon is fejfájást okoz a rezsi

A 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés miatt hazánkat éveken keresztül több európai ország is támadta, kifogásolva azt, hogy a háztartások kedvezőbb díjszabás mellett vehetik igénybe az energiaszolgáltatásokat, mint azt a szolgáltatók egyébként megszabnák. Emiatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított hazánk ellen, az eljárásban sikerült megvédeni a magyar álláspontot. Most pedig a módosabb országokban is a háztartások terheit csökkentő intézkedéseket hoznak a kormányok, enyhítendő valamelyest az egekbe szökött energiaárak hatását.

A németek kedvezményes bérletet adnának

A német gazdasági tárca számítása szerint országukban egy nem korszerűsített családi ház fűtési költsége éves szinten mintegy kétezer euróval (750 ezer forinttal) emelkedett az ukrajnai háború következtében, emellett Európa legmagasabb üzemanyagárával küzdenek, a gázolaj literenként 2,30 euróba (870 forint), a benzin pedig 2,20 euróba (832 forint) kerül. A kormány válaszul kidolgozott egy 17 milliárd eurós intézkedéscsomagot. Ennek részeként a németországi foglalkoztatottak egyszeri, bruttó háromszáz eurós (113 ezer forint) – tehát adóköteles – bérkiegészítésre lesznek jogosultak, amely adózási sávtól függően nettó 159–176 eurót (60–66 ezer forint) jelent. Emellett három hónapra csökkentenék az üzemanyagok adóját az európai minimumra, amely literenként harminccentes mérséklést jelent. A magas benzinárak miatt arra akarják ösztönözni a lakosságot, hogy használja a tömegközlekedést, ezért a havi bérletek árát három hónapra kilenc euróban (3400 forint) maximálnák. Az intézkedéscsomag bevezetésének időpontjáról egyelőre nincsenek információk, de az ellenzéki pártok szerint nem fogja érdemben csökkenteni a háztartások megnövekedett terheit.