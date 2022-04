Pozitív meglepetést okoztak az építőipari adatok

Februárban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 42,3 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A két építményfőcsoport közül az épületek építése 56,2, az egyéb építményeké húsz százalékkal emelkedett a 2021. februári értékhez képest. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 13,3 százalékkal nagyobb volt a januárinál – ismertette a Központi Statisztikai Hivatal.

Az adatokból kiderült az is, hogy a megkötött új szerződések volumene 92,7, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 65,3, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 128,2 százalékkal nagyobb volt a 2021. februári bázisnál.

– Az építőipar teljesítménye februárban mind havi, mind éves alapon jelentősen bővült, ezzel pozitív meglepetést okozott. Bár az éves alapú növekedésben szerepe lehetett a gyenge bázisnak, de annak mértéke sokkal nagyobb, mint amekkorát a bázisidőszaki adat indokolna – kommentálta az adatokat Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágának vezetője. Jelezte: fontos hangsúlyozni, hogy az orosz–ukrán háború a februári termelést még nem befolyásolta, az a következő hónapokban okozhat fennakadást az építőanyagok hiánya miatt.

– Ugyanakkor bár sokan már temették az építőipar idei évét, az adatokból ennek az ellenkezője látszik: a szerződésállomány volumene majdnem ötödével meghaladja az egy évvel korábbit, azaz a kérdés inkább csak az, hogy az ágazat milyen ütemben bírja teljesíteni a szerződéseket – hangsúlyozta a szakértő.

Regős Gábor szerint ki kell emelni továbbá, hogy az erőteljes kereslet és az építőanyagellátás esetleges problémái nyomán az egyébként sem alacsony árak további emelkedésére lehet számítani az ágazatban. – Érdekes lesz a munkaerő rendelkezésre állásának kérdése is: a magas rendelésállomány teljesítése az eddiginél is több munkaerőt igényel majd, amelynek egyik forrása az Ukrajnából elmenekültek csoportja lehet. Kérdés azonban, hogy a korábban onnan érkező munkaerő rendelkezésre áll-e vagy a háború miatt most nem tud hazánkban dolgozni – tette hozzá.

