Repceolajra állnak át a feldolgozók

Hatalmas árrobbanáshoz vezetett az orosz–ukrán háború a főbb szántóföldi növények esetében. A fegyveres konfliktus komoly bizonytalanságot szült a gabonafélék és az olajos magvak pia­cán. Az ukrán fekete-tengeri kikötők működése valószínűleg több hónapig szünetel, és a vetési munkákat is hátráltatják a harcok. A legnagyobb drágulás jelenleg a napraforgó esetében látható. Ennek oka, hogy mindkét ország jelentős szerepet játszik a világ napraforgó-termelésében, ráadásul a harcok sújtotta Ukrajnában működnek a legfontosabb – külföldi tulajdonban lévő – napraforgóolaj-gyártó vállalatok is.

A feldolgozóüzemek és az export leállása súlyos gondot okozott a növényi olajok piacán, az európai és az argentin napraforgóolaj március közepéig hatvan százalékkal drágult, ami az olajmag árát is magával húzta.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentése szerint világszerte több száz dollárral emelkedett az olajmag ára, hazánkban pedig április első hetében a nagy olajtartalmú napraforgómag ára elérte a tonnánkénti 320 ezer forintos szintet, míg a nagy olajtartalmú terményért 273 ezer forintot fizettek a feldolgozók és a kereskedők. Mindez azt jelenti, hogy a napraforgó egy év leforgása alatt csaknem kilencven százalékkal drágult.

Az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus miatt kieső napraforgóolaj-export pótlására az importáló országok más olajok, többek között a repceolaj felé fordulnak. A kínálat ugyanakkor ezen a téren is korlátozott.

Nem csoda tehát, ha a napraforgó után a repce ára is jelentősen nőtt az elmúlt hetekben. Az AKI adatai szerint a repcemag áfa és szállítási költség nélküli termelői ára 257 300 forint volt tonnánként április első hetében. Ez az árszint az egy évvel korábbit 51 százalékkal haladta meg.

Más terményeknél azonban úgy tűnik, hogy a piac kezd felocsúdni a kezdeti sokkból, az árak ugyanis a búza és a kukorica esetében is elkezdtek visszarendeződni.

A Tallage piacelemző vállalat áprilisi tájékoztatása szerint március 10. és április 7. között az előző évi kukorica ára csökkent a világpiacon, mivel rövid távon kezdenek megoldást találni az ukrajnai termény pótlására.

Eközben Argentínában elkezdődött a betakarítás, ami szintén lefelé mozgatta az árakat. Itthon április elején átlagosan 112 ezer forintos tonnánkénti termelői áron cserélt gazdát a kukorica. Az étkezési búzával 119 ezer forintos tonnánkénti termelői áron kereskedtek ugyanekkor a magyar piacon.

