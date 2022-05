Csak magyar rendszámú autóval lehet kedvezményes áron tankolni

Maradnak a családtámogatások

Nagy Márton kifejtette: 12 ezer mil­liárd forint azoknak a bevételeknek az összege, amelyekre 0,3 százalékot fizetnek a betéteseknek a bankok. A biztosítási szektorban azért képződik extraprofit, mert egyre többen kötnek öngondoskodó biztosítást, a koronavírus után a biztosítótársaságok húsz százalékkal emelték a biztosítási díjakat. – Az energiatermelők is extraprofitra tettek szert, a kőolaj-kitermelők és az olajfinomítók is extraprofitot zsebelhettek be, a Mol százhalombattai üzeme bizonyosan – jelentette ki a miniszter.

A kiskereskedelmi szektor ­amiatt tesz szert extraprofitra, mert egyre inkább bővül, nagy az igény az itt kapható árukra. A telekommuniká­ciós szektor a koronavírus-válság idején nőtt óriásit, a légitársaságok pedig a nagy visszaesés után növekednek gyors ütemben. A miniszter hangsúlyozta, mivel a már megtermelt profitra vetik ki az adót, emiatt nem tudják majd a fogyasztókra átterhelni a vállalatok.

A Magyar Nemzet kérdésére, miszerint megkezdődtek-e már a tárgyalások a felsorolt nyolc szektor képviselőivel, Nagy Márton azt mondta: szerdán már járt a bankszövetségben, csütörtök reggel pedig az energiaszektor vezetőivel egyeztetett, hiszen ez az a két terület, amely a legnagyobb extraprofit-különadót fogja fizetni. Gulyás Gergely hangsúlyozta, ragaszkodtak ahhoz, hogy a családtámogatásokra is annyi pénzt fordítsanak a jövő évi költségvetésben, mint az idén.

– Senki nem örül annak, ha a nyereségét elveszik, de minden szektor esetén elválasztottuk a profitot az extraprofittól − jelentette ki Nagy Márton. A rendes profit és az extraprofit szétválasztásáról Nagy Márton elmondta, azt nézték, hogy mennyivel volt magasabb a profitja az elmúlt időszakban a szektorban működő cégeknek, mint 2000 óta évente. − Ugrásszerű volt a bővülés a megadóztatott nyolc szektorban − magyarázta. Gulyás Gergely szerint tisztán látható és adatokkal alátámasztható, hogy visszaélések történtek a befagyasztott árú benzin esetén.

A Miniszterelnökség vezetője megjegyezte, a kata bevezetésekor ismertetett kormányzati szándék az volt, hogy a kisadózók tudjanak élni vele, ma viszont nagy cégeknél is megfigyelhető, hogy így fizetik ki a dolgozóikat. Arra a területre szorítanák vissza, ahová szánták, ott viszont nagyobb adókedvezményt tennének lehetővé. Nem szeretnék, ha a kata bújtatott foglalkoztatást eredményezne.

Meglepetésnyereség

– A költségvetés egyensúlyának megőrzése nagyon fontos. Más országoknál előfordul, hogy a hiánypályát most felfelé módosítják, hazánk azonban nem – erről Nagy Márton beszélt egy tegnap esti sajtó-háttérbeszélgetésen. Szerinte az extraprofit lényegében meglepetésprofit, mert a háború következményeként kialakult energia- és élelmiszerválság kapcsán keletkeztek a pluszbevételek.

– Tilos hozzányúlni a családtámogatásokhoz és a piacösztönző beruházásokhoz – hangsúlyozta Nagy Márton. Az állami építőipari beruházások egy részét ütemezi át a kormány 2024-re, azokat, amelyek még nem kezdődtek el. Lázár János építésügyi miniszter tesz majd javaslatot arra, hogy mit lehet átütemezni. – Mindezek mellett a minisztériumok működési költsége várhatóan öt-tíz százalékkal csökkenhet – ismertette Nagy Márton.

Papír és filctoll A baloldali pártok kifogásolták az alapok létrehozását. A Párbeszéd szükségesnek látná a nagy magánvagyonok, a luxusfogyasztás és a spekulációs tőkemozgások megadóztatását is. A Jobbik szerint a különadókkal elvont összegeket a vásárlók megérzik majd az árakban. A Demokratikus Koalíció (DK) szerint a szerdán bejelentett extraprofitadó árát az emberek fogják megfizetni, így az valójában megszorító csomag. Kálmán Olga, a DK frakciószóvivője arról beszélt, a különadó miatt az élet számos területe drágább lesz: növekedni fognak a banki és a biztosítási díjak, drágábbak lesznek a gyógyszerek és a repülés is. Mondhatni, faék egyszerűséggel mutatta be az extraprofit-különadó várható hatását párttársa, Molnár Csaba DK-alelnök. Ő egy papír és egy filctoll segítségével érzékeltette, hogy a végén „te fizetsz mindent”.

Borítókép: Mostantól a benzinkutak melletti oszlopokon a hatósági ár, a kútfejeknél az árstop nélküli piaci ár szerepel (Fotó: Dodó Ferenc/Kelet-Magyarország–Mediaworks)