Ismét mélyponton a bitcoin

Széles körű eladási hullám mutatkozott a kriptodevizák piacán, ennek eredményeként az összes ilyen eszköz együttes értéke ezermilliárd dollár alá esett, míg a csúcson az érték háromezermilliárd volt. A legnépszerűbb bitcoin 24 ezer dollár alá került, ezen a szinten pedig akkor járt utoljára, amikor 2020 végén áttörte a korábbi húszezer dolláros csúcsát és tavaly őszig tartó emelkedésbe kezdett. Legmagasabb értéke kevéssel hetvenezer dollár alatt volt, így

értékének közel kétharmadát vesztette el.

A később emelkedésnek induló, második legnépszerűbb Ethereum 1200 dollárig gyengült, míg csúcsa tavaly novemberben 4800 dollár volt, így értéke háromnegyedét veszítette el azóta. A kifejezetten vicces szándékkal indított, majd a világ jelenlegi leggazdagabb embere, Elon Musk által népszerűsített, mondhatni felmanipulált Doge­coin mindössze öt centen áll most, miközben hetven cent volt a legmagasabb értéke. A Ripple, amely annyiban különleges, hogy az elmúlt év nagy emelkedésében messze nem érte el 2018-as csúcsát, ami három dollár fölött volt, most mindössze 0,3 dollárt ér. A többi kriptodeviza nagy része is 10-20 százalék közti mértékben esett az elmúlt két napban, egy héttel korábbi értéküknek pedig jellemzően 30-40 százalékát vesztették el.

Jelentős eséseket korábban is produkáltak a kriptodevizák, különösen a 2018-as előző csúcsot követően. Az ok akkor is vélhetően ugyanaz volt, ami most: elapadt a fedezetlen jegybanki pénz, ami a gyors árfolyam emelkedések, esetleges buborékok kialakulásának gyakori forrása. 2018-ban ugyanakkor csak átmeneti volt a monetáris szigorítás, és elsősorban az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed járt benne élen: megkezdte a korábbi eszközvásárlási program során piacra bocsátott pénz visszavonását.

A kriptodevizák mellett akkor a tőzsdék is zuhantak, ami megijesztette a Fedet és leállította a visszavonást, majd jött a járvány, és minden korábbinál erősebb pénzözönt zúdított a piacra az eleinte korlátlannak nevezett eszközvásárlási program során. Szinte törvényszerű, hogy a kriptodevizák vadul emelkedni kezdtek a pénzeső hatására, azonban a Fed tavaly év végén megkezdte, és idén márciusban be is fejezte az eszközvásárlási program kivezetését.

A befektetők most attól is megijedhettek, hogy jövő hónapban megkezdődik újra a pénzvisszavonás, és ezúttal a rendkívül magas infláció miatt nem számíthatnak arra, hogy az esetlegesen zuhanó tőzsdék miatt a Fed meggondolja magát.

Most vélhetően tartós lesz a monetáris szigorítás, a könnyű jegybanki pénznek jó időre vége.

Kérdés, hogy ebben a helyzetben hosszabb távon hogyan fognak teljesíteni a fundamentális érték nélküli kriptodevizák.

