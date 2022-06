Máris megvan, ki válthatja a távozó MÁV-vezért

A VG információi szerint Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója válthatja a MÁV–Volán-csoport élén Homolya Róbertet, aki június 15-i hatállyal távozik posztjáról. A szakember 2018 óta vezette az ország legtöbb munkavállalót foglalkoztató cégét, és a váltást bejelentő Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) a közleményében azt állítja: irányítása alatt a járványhelyzetben is megbízhatóan működött a vasúti közlekedés.

Az ő vezetésével indult a Volánbusz MÁV-csoportba integrálása, és számos jelentős fejlesztés, például a Nyugati pályaudvar felújítása.

Homolya Róbert csak az elnök-vezérigazgatói pozíciótól búcsúzik, a TIM a teljes magyar vasúti ágazatot képviselő Hungrail Magyar Vasúti Egyesület vezetésében a továbbiakban is számít a közreműködésére.

Pafféri Zoltán 2018-tól a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter társasági portfólióért felelős helyettes államtitkára volt, így felelt többek között a MÁV Zrt., a Volánbusz Zrt. és a HungaroControl Zrt. tulajdonosi joggyakorlásáért is. A szakember 2018-tól a Volánbusz Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, a Rába Nyrt. felügyelő- és auditbizottságának elnöke, a MÁV Zrt., majd a GYSEV Zrt. igazgatóságának tagja volt. A MÁV-nál a kiemelt projekteket irányította, 2016 és 2018 között pedig a Kínai–Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. élén állt – olvasható a VG cikkében.

Szakmai körökben hosszabb ideje Kovács Imrét emlegetik a MÁV első számú vezetői pozíciójára alkalmas szakemberként, de nem tudni, hogy most a döntéshozó körben felmerült-e a neve. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. igazgatósági elnöke, az osztrák Rail Cargo csoport igazgatósági tagja.

Előzőleg a MÁV Cargo Zrt. felső vezetői posztjait töltötte be a vezérigazgatóig bezárólag (a MÁV Cargo a Rail Cargo korábbi neve), még korábban pedig a GYSEV Zrt.-nél volt kereskedelmi, illetve más felső vezető.

Homolya Róbert távozása, utódjának keresése összefügghet azzal, hogy a szakminisztérium új közlekedésért felelős államtitkárának, az egyébként is közlekedési szaktekintélyként számon tartott Vitézy Dávidnak határozott elképzelései vannak a MÁV Zrt. további működtetéséről. Hogy ebbe Homolya Róbert miért nem fér bele, nem tudható, és persze az sem, hogy közvetlenül ki vagy mi áll a vezető leváltása mögött. Ám az ismert, hogy az elmúlt hónapokban rendre visszatérő téma volt a MÁV által fizettetett, európai összevetésben is nagyon magas vontatásienergia-ár, ami a hazai vasúti árufuvarozás ellehetetlenülésével fenyegetett, legalábbis az érintett vállalatok szerint. Persze a MÁV első számú vezetőjének mozgásterét is behatárolják a jogszabályok és a tulajdonosi döntések.