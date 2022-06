Nyakunkon a dinnyeszezon

Csupán néhány napot kell várni, és megjelenik a hazai termesztésű görögdinnye a piacon. A Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb előrejelzése szerint a napokban megkezdődik a hajtatott termelésből származó termény betakarítása, ez azonban az összes belföldi dinnyefelületnek mindössze néhány százaléka, így érdemi mennyiséget még nem jelent.

A tényleges dinnyeszezon csak ezt követően, várhatóan június vége felé kezdődik majd el, akkor kezdik betakarítani a szabadföldi görögdinnyét az országban. Így e hónap végén már minden hazai áruházban kapható lesz a mézédes magyar gyümölcs.

A FruitVeb elemzése szerint az idei időjárás jóval kedvezőbb volt a dinnye szempontjából a tavalyinál, ezért előrébb is jár az állományok fejlettsége. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az idei év az utóbbi tíz esztendő átlagának felel meg. A magyar piacon nagy tételben a hazai dinnye szep­tember közepéig van jelen, de a belföldi árut október közepéig-végéig még ezt követően is lehet kapni.

Az ágazati szereplők várakozásai szerint jól alakulhat idén a szezon, ami nem csak a kedvező időjárásnak köszönhető. A nagy exportőr országokban ugyanis erősen visszaesett a termőterület, a hozamok sem túl magasak, Spanyolországban pedig a minőséggel is problémák lesznek.

– Minden adott tehát ahhoz, hogy az előző évekhez képest a magyar termelők az idén óvatos optimizmussal tekintsenek a közelgő dinnyeszezonra – hívta fel a figyelmet a szakmaközi szervezet.A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a görögdinnye termőterülete az elmúlt években ötezer hektár körül mozgott, a 2020-as adatok azonban jelentősebb csökkenést mutattak, akkor mindössze ­3,7-3,8 ezer hektáron termesztettek a lédús, édes gyümölcsből az országban. Az idén tovább folytatódott a visszaesés, egyes becslések szerint a háromezer hektárt sem éri el a görögdinnye termőterülete.