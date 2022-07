Minden második ember utazhat csak kedve szerint

Később kezdjük szervezni, de többet stresszelünk

A biztosító felmérése rámutatott, hogy az elmúlt két év tapasztalatai alapján a válaszadók több mint fele (51,2 százaléka) egy-két hónappal az utazás előtt kezdi el szervezni azt. A válaszadók harmada ennél is előrelátóbb és fél évvel korábban elkezdi tervezni a nyaralását. Elenyésző viszont azok száma (2,9 százalék), akik már egy évvel korábban nekifognak a szervezésnek, és azoké is, akik az utolsó pillanatra, csupán pár nappal a kitűzött időpont előttre hagyják (2,2 százalék) az ügyintézést.

A megérdezettek közel 50 százalék úgy véli, az óriási mértékű áremelkedés lett a legnagyobb nehezítő tényező a külföldi nyaralások kapcsán, főként a repülőjegyek esetében, ezért már nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan gyakran és oda utazzanak, ahová szeretnének.

Emellett ugyanennyi válaszadó számára rengeteg idővel és stresszel járt utánanézni az aktuális utazási és járványügyi szabályoknak az elmúlt időszakban. 39 százalékuk számára pedig különösen bosszantó, hogy a világban és a körülöttünk zajló események folyamatos változása miatt nem tud semmit időben megtervezni.

Fontos az előzetes, körültekintő tájékozódás

Ennek ellenére a legtöbben (45,4 százalék) azt vallják, hogy a Covid-helyzet nem változtatott az utazástervezési szempontjaikon, és a jövőben is a saját kényelmi, illetve érdeklődési igényeiket szem előtt tartva szervezik az utakat.

Sokak számára (39,8 százalék) viszont a nagyobb biztonságérzet miatt prioritás lett, hogy saját apartmant vagy házat béreljenek, továbbá 27,3 százalék számára a belvárosi elhelyezkedés is fontos tényező a szállás kiválasztásánál, hogy minél kevesebb tömegközlekedéssel is könnyen elérhetők legyenek a látnivalók. Ugyanakkor mindössze 8,3 százalék azok száma, akik tömegközlekedés helyett szívesebben bérelnek autót vagy vesznek igénybe autómegosztó szolgáltatást a célországban.

Az utazók közel negyedének (24,4 százalék) a pandémia következtében az ár lett a fő szempont az utazások során, így mindenből a legolcsóbbat választják, legyen szó közlekedésről, szállásról, étkezésről vagy programokról.

Az utak időtartamát tekintve a válaszadók csaknem 41 százaléka szerint a rövid kiruccanások és a hosszabb utazások kombinációja a legjobb, így mindkettővel tervez a jövőben. 34,6 százalékuk inkább ritkán, évente egyszer-kétszer szeretne majd utazni, de akkor hosszabb időre. 24,6 százalékuk ezzel szemben évente legalább négyszer tervez utazni, ám rövidebb időszakokra.

Az utazásokra való felkészülés során a megkérdezettek 76 százaléka számára elsőbbséget élvez az előzetes, körültekintő tájékozódás annak érdekében, hogy váratlanul felmerülő helyzetek esetén is egészségügyi és pénzügyi biztonságban érezhesse magát. Közel harmaduk ezen felül több járulékos költséggel – így például utasbiztosítással és egészségbiztosítással – tervez, mint korábban.

Minden negyedik utas vallja azt, hogy a Covid-időszak előtt nem tervezte meg előre a nyaralása programjait, de most már ez is fontos számára. Utazásszervezőt viszont csupán 12,7 százalék választ, hogy ezzel is csökkentse a szervezéssel járó stresszt. Ezenkívül kevesebb, mint 1 százalék állítja csak, hogy ugyanúgy készül utazásaira, mint a járványidőszak előtt.