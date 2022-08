Visszaélések a földmoratóriumnál

A Siguler Guff & Co. befektetési alap például 2015-ben ötvenszázalékos részesedést szerzett a mezőgazdasági termékek exportjára szakosodott ukrajnai Iljicsevszk kikötőjében. Az egyik legnagyobb ukrán agrárvállalat, az Agroprosperis Group is teljes mértékben amerikai tulajdonban van: a cégcsoportot a New York-i székhelyű NCH befektetési alap menedzseli, és Ukrajna legnagyobb napraforgóolaj termelő cégének tulajdonosi hátterében is feltűnik a Kopernik Global Investors LLC nevű, amerikai (Florida) befektetési alap.

Egyes ukrán oligarchák szintén közreműködnek abban, hogy az ukrán termőföld nyugati kézbe kerüljön. Ők hatalmas földbirtokokkal rendelkeznek, a földek legtöbbször ukrán cégek tulajdonában állnak, melyekbe a külföldi cégek vagy alapok bevásárolják magukat, az ukrán fél pedig fokozatosan kihátrál a cégből.

Ugyanakkor a legelterjedtebb megoldás a hosszú távú, maximum 49 évre kötött bérleti szerződések voltak. Ezekben az esetekben a tulajdonos egy ukrán magánszemély, a valódi birtokos viszont az új jogszabályban biztosított módon vásárolhatja meg földterületeket.

