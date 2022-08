Zsúfolt peronok Spanyolországban

A spanyol állami vasúttársaság, a Renfe több mint 81 ezer új felhasználót regisztrált az ingyenes vonatjegyek igénylésének első napján – tette közzé a Railtech.com. Az igénylők szerdától kaphatják meg a bérleteket, ami nem más, mint egy QR-kártya. Júliusban a spanyol kormány százszázalékos kedvezményt jelentett be három forgalmas vasútvonalra. A szezonbérletek igénylőinek a szeptembertől decemberig tartó időszakra tíz, a középtávú bérletekhez húsz euró kauciót kell fizetniük. Ezt azonban visszakaphatják, ha az utas teljesíti a legalább 16 utazás megtételére vonatkozó követelményt az említett négy hónapos időszakban.

A zsúfolt vonatokon nem lesz könnyű megtartani a távolságot, ha a télen visszatér a pandémia Fotó: AFP/Tolga Akmen

Az intézkedés most népszerű, de nem biztos, hogy az utasok örülnek majd, ha megtapasztalják a következményeket, ugyanis a katalóniai Renfe-vonatok már így is igen zsúfoltak. Szeptemberben ebből gondok lesznek – kommentálta a kormányzati intézkedést Jordi Porta, a Katalóniai Tömegközlekedési Szövetség (PTP) szóvivője. Az egyik probléma az, hogy bizonyos vasútvonalakkal párhuzamosan buszok is járnak, amelyek akár gyorsabbak is lehetnek, mint a vonat, így sokan busszal utaznak. Amikor azonban az azonos útvonalon közlekedő Renfe-vonat ingyenes lesz, az emberek a már amúgy is zsúfolt vonatot választják.