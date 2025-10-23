Itt a boráremelés, de ezt még nem az aranyszínű sárgaság okozta

Átlépte a húsz százalékot a belföldön termelt és itthon is értékesített borok termelők általi értékesítési árának növekedési üteme, ugyanis a január-szeptember közötti időszakban termelői áruk az egy évvel korábbi, hasonló időszakhoz képest csaknem 21 százalékkal, hektoliterenként 38,3 ezer forintra emelkedett. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) rendszeres jelentéseiből kiderül, hogy a borok áremelkedésének üteme még jóval a szüretet megelőzően, illetve az aranyszínű sárgaság betegség által okozott súlyos gondok nyilvánvalóvá válása előtt lett egyre intenzívebb: májusig éves alapon 17, áprilisig viszont még csak kilencszázalékos volt. Az árakból látszik a vörösborok iránti kereslet világszerte megfigyelhető mérséklődése is, hiszen a magasabb kategóriájú, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok közül a fehérborok feldolgozói értékesítési ára mintegy 19, a vörös- és rozéboroké pedig ettől elmaradva, hét százalékkal emelkedett, hektoliterenként 35,8 ezer, illetve 39,3 ezer forintra.

Az aranyszínű sárgaság emeli a szőlő termelési költségeit

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Az aranyszínű sárgaság is emeli a költségeket

Az áremelkedés szüret előtti beindulása azért is lényeges, mert a borászok már májusban jelezték, hogy emelkednie kell az áraknak, különben tönkre megy az ágazat. Az idei szüret az előző évinél magasabb szőlőárakat hozott, vagyis nőttek a borászok költségei, aminek a most a pincékben érlelődő borok árában kell megjelennie. A költségnövekedést tetézi, hogy az aranyszínű sárgaság egy – a bükki – kivételével már az ország összes borvidékén jelen van, ami dráguló növényvédelmet jelent, nem is beszélve a kivágások miatti területcsökkenésről és az újratelepítésről.

A boltokban is volt áremelkedés: szeptemberben a statisztikai hivatal által mért termékek közül a földrajzi jelzés nélküli fehérborokért 17,9, az ugyanebbe a kategóriába tartozó vörösborokért pedig 14,3 százalékkal kellett többet fizetni a vásárlóknak szeptemberben, mint egy évvel korábban.

Az AKI jelentéséből pedig az is kiderül, hogy az exportárakat kevésbé sikerült emelni, mint a belföldieket. A külpiacokon értékesített földrajzi jelzés nélküli, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok értékesítési ára ugyanis a belföldi közel 21 százalékosnál kisebb mértékben, 12 százalékkal emelkedett, elérve így a hektoliterenkénti 34 ezer forintot. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok értékesítési ára hasonló mértékben, 12 százalékkal 29,6 ezer forint/hektoliterre nőtt. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok közel 17 százalékkal magasabb áron, hektoliterenként 30,5 ezer forintért kerültek forgalomba a nemzetközi piacon.