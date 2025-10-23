Elismerték az üzleti turizmus kiválóságait

Idén 15. alkalommal adta át az üzleti turizmus kiválóságait elismerő Business Excellence 2025 díjakat a szakmai zsűri és a közönség által legjobbnak ítélt szolgáltatóknak a Turizmus.com kiadója, a Turizmus Kft.

A díjátadót a XI. MICE Business Day (Üzleti turizmus nap - Meetings, incentives, conferences and exhibitions) zárásaként, a Hungexpo Kongresszusi Központban rendezték szerdán este.

A szervezők az MTI-vel közölték: a díj növekvő presztízsét mutatja, hogy 2025-ben már több mint 90 pályázat érkezett a különböző kategóriákban.

Az idei évben újdonságként a kiemelkedő üzleti catering szolgáltatók, valamint az innovatív technikai megoldásokat kínáló audiovizuális szolgáltatók is elismerésben részesültek. Emellett a legjobb üzleti rendezvényekhez kapcsolódó program- és kiegészítő szolgáltatók is bekerültek a versenybe, így az üzleti turizmus teljes spektruma képviseltethette magát a megmérettetésen.

Minden kategóriában a három – szoros verseny esetén akár négy – legkiemelkedőbb került közönségszavazásra a Turizmus.com felületén. Így a szakmai elismerés mellett kategóriánként közönségdíjat is átadtak.

A legjobb nagy befogadóképességű business hotel szakmai díjat a Crowne Plaza Budapest, a közönségdíjat a Grand Hotel Esztergom kapta.

A legjobb budapesti kis- és közepes méretű business hotel szakmai díjat a Points by Sheraton Budapest Danube, a közönségdíjat a Mystery Hotel Budapest nyerte.

A legjobb vidéki kis- és közepes méretű business hotel szakmai díjasa a Novotel Szeged, a közönségdíjas a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont lett.

A legjobb nagy, 500 fő feletti befogadóképességű hazai rendezvényhelyszín szakmai díj és közönségdíját egyaránt a Szépművészeti Múzeum kapta.

A legjobb budapesti kis- és közepes rendezvényhelyszín szakmai díjat a Haris Park és Madame Tussauds Budapest kapták, azonos pontszámmal, a közönségdíjat a Madame Tussauds Budapest nyerte.

A legjobb vidéki kis- és közepes rendezvényhelyszín szakmai díjasa a United Illusions, a közönségdíjas az Etyeki Kúria lett.

A legjobb üzleti catering szolgáltató szakmai díjat az Experience by Terra nyerte, a közönségdíjat a Budapest Party Service kapta.

A leginnovatívabb technológiai megoldásokat biztosító üzleti rendezvényszolgáltató szakmai díjasa a Visual Europe Group és a Smarteq AVS Kft. (azonos pontszámmal), a közönségdíjat a Visual Europe Group nyerte.

A legkiemelkedőbb üzleti rendezvényekhez kapcsolódó program- és kiegészítő szolgáltató szakmaki díjat 2025-ben a Museum!Events, a közönségdíjat a Day Holiday Kft. kapta.

A legjobb új piaci szereplő szakmai díjat a Paprika Revue House, a közönségdíjat a Malom és Kacsa Boutique Hotel nyerte el.

A Turizmus.com szerkesztősége idén egy új díjat is alapított, amelynek célja olyan kiemelkedő szolgáltató vagy személy elismerése, aki jelentős tevékenységével hozzájárult Magyarország, mint úti cél népszerűsítéséhez, innovációjához és fejlődéséhez az értékelési időszakban. Az év turisztikai nagykövete díjat első alkalommal Lippai Ildikó, a Budapest Convention Bureau MICE stratégiai vezetője kapta. Az idei évben több szakmai szervezet különdíját is a Business Excellence-díjátadón adták át – közölték a szervezők az MTI-vel.