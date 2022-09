Jönnek a hidrogénvonatok

A kontinensen elsőként a francia Alstom helyezett üzembe hidrogénvonatot, augusztus óta pedig menetrendszerinti forgalomban közlekednek a járművek Németországban, a Bréma környéki, 126 kilométeres útvonalon. Az összesen 14 hidrogénüzemű regionális szerelvény fokozatosan váltja majd ki a 15 régebbi dízelvonatot. A francia gyártó fontosnak tartja, hogy a járművei hatótáv tekintetében ne maradjanak el a dízelhajtású járművektől, ezért nyilvános hosszútávfutást rendeztek az egyik szerelvény részvételével. A napokban lezajlott teszten a hidrogénvonat 1175 kilométert tett meg anélkül, hogy megállt volna tölteni – közölte a gyártó. Az Alstom üzemanyagcellás regionális szerelvényeinek az egyik legfontosabb alkatrészét, a forgóvázak keretét a magyarországi Mátranovák üzemében gyártják.

Magyarországi hidrogéntároló telephely Kardoskúton Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád

A hazánkban szintén gyártói bázissal rendelkező Stadler ugyancsak kifejlesztette a maga üzemanyagcellás modelljét: miként erről korábban beszámoltunk, a motorvonat a kaliforniai Redlands Passenger Rail Project megrendelésére készült, és a H2 szerelvényhez az alumínium kocsitestet a szolnoki üzemből szállítják. A napokban jelentették be a harmadik európai hidrogén-fejlesztést. A Deutsche Bahn (DB) és a Siemens megkezdte a próbaüzemet a nemrég bemutatott Mireo Plus H hidrogénvonattal. Egyben megkezdték az üzemanyag-feltöltési folyamat tesztelését is, közös lépéseket tettek a zöldhidrogén biztosítására, valamint a karbantartási infrastruktúra létrehozására – közölte a Railtech.com.

A tankolási folyamat már éppen olyan gyors, mint egy hagyományos dízelmotorvonatnál.

A hidrogént is maguk állítják elő: a megújuló energiát elektrolízisre használják fel, hogy közvetlenül a helyszínen állítsanak elő zöldhidrogént. A tárolóegységet és a tartályt úgy alakították ki, hogy vonattal vagy teherautóval szállítható legyen, mivel méretük és formájuk egy szabványos konténernek felel meg.

A nem villamosított vasútvonalakon – Európában ez az összes vonal hatvan százaléka – jelenleg dízelhajtású járművek üzemelnek.

Csak Németországban a DB körülbelül 250 millió liter gázolajat fogyaszt éves szinten.

Ennek a szénhidrogén-mennyiségnek a helyettesítése a feladat, és erre szolgálnak az akkumulátoros, üzemanyagcellás megoldások, illetve környezetkímélő üzemanyagok, mint például a hidrokezelt növényi olajak használata – olvasható a RailFreight.com cikkében. A hidrogénhajtásra való átállás időigényes folyamat, évtizedekig tarthat, amíg az összes dízelmozdonyt és motorvonatot lecserélik zéró kibocsátású hajtásra.

Borítókép: Hidrogénvonat Frankfurtban a pályaudvaron (Fotó: AFP/Frank Rumpenhorst)