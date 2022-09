Kínai hatásra csökkenhet az infláció Európában

Összességében bő a kínálat, a belföldi kereslet viszont gyenge, ez pedig deflációhoz vezethet.

A kínai gyárak nehezen tudják termékeiket értékesíteni odahaza, egyre nagyobb rajtuk a nyomás, hogy csökkentsék exportáraikat

– foglalta össze Thomas Gatley, a Gavekal Dragonomics vezető elemzője.

Ez a hatás egyelőre az Egyesült Államokban még nem érzékelhető, ugyanis a Kínából származó amerikai import ára 2,8 százalékkal nőtt júliusban éves alapon, ugyanakkor a drágulás üteme mérséklődött, márciusban még 4,9 százalékot mértek. Persze nem mindenki számít az infláció lassulására – tette hozzá a lap.

Bill Adams, a Comerica Bank munkatársa szerint idén az orosz–ukrán fejlemények nyomaszthatják a piacokat, beleértve a kínai lakhatási válságot, és annak globális inflációra gyakorolt hatását.

Korábban a Vg.hu arról számolt be, hogy a forró nyár aszályt okozott Kínában, és egyes gyárak termelését is korlátozták, ami szintén hat a globális növekedésre, illetve az ellátási láncokra is. Akkor szakértők 3-4 százalék közé tették a kínai gazdaság növekedését.

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: A Hyundai Mobis dél-koreai autóalkatrészgyártó vállalat alkalmazottai dolgoznak a cég üzemében a kelet-kínai Csiangszu tartománybeli Jencsengben 2021. október 28-án (Fotó: MTI/EPA/Alex Plavevski)