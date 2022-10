Maradjon ön is milliomos!

A rezsiköltségek emelkedése és az infláció magasabb fokozatba kapcsolása nyomán számtalan cikk jelenik meg a hazai sajtóban, amelyek ontják az ötleteket arról, hogyan lehetne az eddiginél többet megtakarítani.

Megtérül, ha most többet költünk az energiára

A legkézenfekvőbb megoldás, hogy akinek van valamennyi plusz félretett, elkölthető pénze, annak egészen biztosan megéri azt befektetni energiaellátással kapcsolatos felújításokba vagy takarékosabb háztartási gépekbe, hiszen ezek a költségek a jövőben fokozatosan megtérülnek. Ám legalább ilyen jó „befektetések” a különféle spórolással kapcsolatos megoldások, amelyekkel akár jelentősebb megtakarítás is elérhető.

Ez az összeállítás azonban most elsősorban azokhoz szól, akik arra keresik a legjobb megoldást, hogy a meglévő megtakarításaikkal mit ajánlatos kezdeniük. Érdemes a legegyszerűbb, kockázatmentes befektetési lehetőségeket számba venni: így a lekötött betéteket és az állampapírokat.

Mindenekelőtt azonban jöjjön még egy különleges spórolási tipp Gergely Pétertől, a pénzügyekkel foglalkozó BiztosDöntés.hu alapítójától és szakértőjétől: mivel a hitelkártyák és a folyószámlahitelek kamata általában magasabb, mint a betétekért kapott kamat, ezért jobban megéri egy meglévő hitelt részben vagy egészben előtörleszteni a szabad pénzünkből, mint ugyanazt a szabad pénzt bankbetétbe vagy állampapírba fektetni és párhuzamosan tovább fizetni a hitelt. Némi vésztartalékot persze mindenképpen érdemes megtartani, az utolsó forintjainkat ne költsük el hiteltörlesztésre – figyelmeztet a szakértő.

Az állampapír előnyei a bankbetéttel szemben

Mielőtt ismertetjük a legjobb ajánlatokat, jó megjegyezni, hogy az állampapíroknak két előnye is van a bankbetéttel szemben. Az egyik a kamatadó-mentesség, amellyel a kamat 15 százalékát spórolhatjuk meg. Egy évi tízszázalékos ajánlat esetében ez másfél százalékot jelent, azaz egymillió forint befektetése esetén 15 ezer forinttal kevesebb a kamat bankbetét esetén. A másik a pénzügyi tranzakciós illetékmentesség, amellyel 0,3 százalékot menthetünk meg a befektetés államkincstárhoz utalása, újabb 0,3 százalék pedig a visszautalás esetén a bankbetéthez képest. Vagyis, amikor a legjobb bankbetétekre vadászunk, egy másik banktól csak az illetékkel és kamatadóval csökkentett összeggel számolhatunk, míg állampapírnál nincs ilyen korlát. A kétszer 0,3 százalék (maximum tízezer forint) persze elsőre nem tűnik soknak, ám ne feledjük, ez nemcsak a kamatra, hanem a tőkére is vonatkozik. Vagyis egymillió forint befektetése esetén további hatezer forintot vesztünk a pénz oda-vissza utaztatásával – utal rá a pénzügyi szakértő.

Az állampapírok között rövid távra befektetve a Prémium Magyar Állampapír éri meg a legjobban: ez 2023. február 20-ig évi 11,75 százalékot fizet, kamatadó- és illetékmentesen akár már egy forinttól. Sajnos a jövő év február 21-től érvényes kamat jelenleg még nem ismert, csak annyi, hogy a konstrukció infláció plusz évi 0,75 százalékot fizet majd négyéves futamidő esetén, hat évre pedig infláció plusz 1,50 százalékot. Annyit azonban már lehet tudni, hogy a kamat valószínűleg két számjegyű lesz.

Hasonlóan kedvező ajánlat egymillió forint esetén a Bónusz Magyar Állampapír, amely évi fix 11,32 százalékot kamatozik idén december 30-ig. Ennél később a diszkontkincstárjegyek meghatározott átlaghozamait fizeti majd az állampapír, amelyekkel várhatóan szintén kétjegyű kamatra számíthatunk.

Idő előtti visszaváltás esetén az állampapírok esetében egyszázalékos veszteséggel kell számolni, a kamat viszont időarányosan jár.

Már két számjegyű kamat a lekötéseknél is

Aki egymillió forintjának fialtatásához bankbetétet keres, annak sem kell lemondania a két számjegyű kamatokról. Ez alapvetően azoknak a konstrukcióknak köszönhető, amelyek a jegybanki alapkamathoz igazodnak.

A Gránti Bank KamatMax Plusz betétje az aktuális jegybanki alapkamat mínusz 2,75 százalékos kamatot fizet, azaz jelenleg évi 10,25 százalékot. Itt minimum 50 ezer forintot lehet befektetni. A magas kamat feltétele annyi, hogy az ügyfél a betétlekötés teljes ideje alatt rendelkezzen a Gránit Banknál vezetett, a betétlekötéssel érintett bankszámlájához kapcsolódó, aktivált betéti bankkártyával.

A MagNet Banknak is van egy olyan ajánlata, amely ugyan nem éri el a két számjegyű betétkamatot, de a piacon elég magasnak számít így is. Évi 8,50 százalékos betétkamatot kapnak a befektetők a MagNet Bank Apránként megtakarítási programjában, már 50 ezer forinttól. A három és hatvan hónap közötti megtakarítási lehetőség további 0,2 százalékos, lejáratkori kamatos kamattal számított összegére pedig kamatprémiumot is kínál, ha a megtakarítás havonta rendszeres. (Vagyis legalább három hónapig minden hónapban megtakarít a befektető.)

A fenti bankoknál egyébként megéri bankszámlát is nyitni, nemcsak a magas betétkamat, de a kedvező banki díjak alapján is. Mindegyik hitelintézetnél létezik feltétel nélkül havidíjmentes bankszámlavezetés és olcsó bankkártya. A MagNet Banknál az éves bankkártyadíj összegét ráadásul nem évente, hanem havi részletekben vonják, ami jóval kevésbé megterhelő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Oláh Tibor)