Egy csepp sütőolaj sem veszhet kárba

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Biotrans Kft. CseppetSem! programja. A használt sütőolaj begyűjtésére szakosodott vállalkozás kezdeményezéséhez a minap a Pécsi Tudományegyetem (PTE) is csatlakozott. A novemberben indult együttműködésnek köszönhetően az egyetem területén összesen 21 gyűjtőpontot alakítottak ki, amelyek nem csak az egyetem dolgozói, illetve hallgatói, hanem a lakosság előtt is nyitva állnak. – A PTE számos telephellyel rendelkezik szerte a városban, kis túlzással lefedi Pécset, és a telephelyek döntő többsége napközben nyitva van, így a használt sütőolaj gyűjtésébe a lakosság is bevonható – hívta fel a figyelmet az egyetem.

Decsi István, Pécsi Tudományegyetem, kancellárja elmondta: idén megtapasztalhattuk, hogy mekkora jelentősége van az energiának, ezért is nagyon fontos, hogy minden olyan erőforrást hasznosítsunk, ami energiát hordoz.

– Célunk a környezettudatos működés, a fenntartható PTE kialakítása. Az egyetem a hulladékgazdálkodása terén jelentős erőfeszítéseket tesz a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésére – hívta fel a figyelmet.

Kiemelt cél a kommunális hulladék arányának csökkentése, illetve az újrahasznosítható hulladék minél nagyobb mértékű leválogatása, amelyet az összes telephelyen megvalósított szelektív hulladékgyűjtés szolgál. Így jött az ötlet, hogy hasonlóan több magyar település gyakorlatához, a PTE is elindította a használtsütőolaj-gyűjtést. Ebben partner volt a Biotrans Kft., amely nagy gyakorlattal rendelkezik a sütőolaj higiénikus és praktikus gyűjtése terén.

A hazai tulajdonú vállalkozás ráadásul minden összegyűjtött olaj kilójáért 25 forintot fizet, amit a Zöldegyetem program keretében olyan akciókra, közös tevékenységekre fordítanak majd, amelyek tovább erősíthetik a környezettudatos magatartást a polgárok körében is.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a Biotrans Kft. 2020-ban indította el a CseppetSem! programot. – Bár az elmúlt évtizedben történtek lépések a környezetet és az épített infrastruktúrát súlyosan szennyező anyag szelektív gyűjtésének elindítására, de a ritkásan kiépült rendszer alacsony hatásfokú, azt szinte csak a kiemelkedően környezettudatos polgárok veszik igénybe. Ezért indítottuk el a programot, amelynek célja, hogy minél több önkormányzat létesítsen a területén használtsütőolaj-gyűjtő pontokat. Így a lakosságnak minél kisebb erőfeszítésébe teljen az, hogy környezetbarát módon helyezze el ezt a hulladékot – hívta fel a figyelmet Cserháti László programvezető. A magyar tulajdonú vállalkozás ma már több mint 1300 településen, körülbelül 2800 gyűjtőedénnyel rendelkezik. Az így összegyűlt olajat Magyarországon hasznosítják. A Biotrans Kft. gyűjtőpontjain ráadásul nemcsak a napraforgó-sütőolajat, hanem a zsírt, a pálma- és a kókuszolajat is le lehet adni. A begyűjtött hulladékot törökbálinti üzemükben dolgozzák fel, az így előállított biodízel-alapanyagot pedig biodízelt készítő cégeknek értékesítik.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Délmagyarország/Frank Yvette)