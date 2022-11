Egyre többen élnek a halasztott fizetési megoldásokkal

Emellett a kiskereskedők is növelik a kedvezmények mértékét, mivel az amerikaiak egyre kevesebbet engedhetnek meg maguknak. Hálaadás csütörtökje után tartják a black friday-t, amikor a boltok hatalmas leértékelésekkel várják a vásárlókat.

Az adatokból kiderült, hogy a webshopok leértékelései idén átlagosan elérték a 31 százalékot, ami 7 százalékkal magasabb, mint tavaly. A legnagyobb árengedmények egyébként a háztartási gépek, az általános ruházati cikkek, a sminkek és a luxustáskák kategóriájában tapasztalhatók.

A „vásárolj most, fizess később” alkalmazások a nagyobb összegű tételek finanszírozásának elősegítésére indultak, de mostanra teret nyertek a mindennapi vásárlások és az alacsonyabb árú ajándékok esetében is, mivel megváltozott a fogyasztók gondolkodása a gazdaságról és a személyes pénzügyeikről – mondta Rob Garf, a Salesforce kiskereskedelmi ügyféltanácsadó alelnöke a New York Postnak.

A Salesforce egy másik érdekes adatra is rámutat. Eszerint a fogyasztói kiadások 9 százalékkal, 7,5 milliárd dollárra nőttek hálaadáskor az egy évvel korábbihoz képest, a növekedés nagy részét azonban az áremelkedés hajtja, nem pedig az, hogy az emberek több terméket vásárolnak. Valójában kevesebb terméket vásárolnak, mint korábban, mégis többet költenek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)