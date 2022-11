Óriási áremelkedés a tűzifapiacon

Bár a hazai tűzifapiacon már tavasszal jelentős áremelkedés kezdődött, a fűtési szezon kezdete előtt valósággal kilőttek az árak. Jóllehet, az állami tűzifaprogram keretében a vásárlók hatósági áron juthatnak a tüzelőhöz, a piaci alapon működő értékesítés sem állt le. A szakemberek szerint a kereskedők szemtelenül magas összeget kérnek a konyhakész, hasított tűzifáért.

A tűzifa árát nagyban befolyásolja, mennyire van feldolgozva. Fotó: Faludi Imre

Elszálltak a tűzifaárak a piacon

Mocz András, a Magán-erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke lapunknak elmondta: a konyhakész tűzifa az elmúlt években is drága volt, most azonban már aránytalanul magas szintre kerültek az árak. Nem ritka, hogy egy köbméterért 80-100 ezer forintot is elkérnek a Tüzépek.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint is nagy lendületet vettek a tűzifaárak szeptemberben. Az egységes, fűrészelt tűzifa ára októberben elérte a mázsánkénti 7950 forintot, ami erdei köbméterre vetítve hozzávetőlegesen 80 ezer forintot jelent. A nyár végén, augusztusban a KSH statisztikája szerint 5000 forint körül alakult a tűzifa ára mázsánként, míg egy évvel korábban 100 kilogramm tüzelőért még csak 4500 forintot kértek átlagosan a kereskedők. A lapunk által készített piaci körkép is hasonló eredményekről tanúskodik. Az egyik Pest megyei kereskedésben egy erdei köbméter körhálós tűzifa ára 64 ezer forint, míg egy másik budapesti Tüzépen 69 ezer forintot kérnek egy erdei köbméter ömlesztett tűzifáért. Találkozni azonban ennél jóval magasabb árú konyhakész tűzifával is, az egyik nógrádi kereskedő például 100 ezer forintos áron hirdeti a tüzelőt.

A kalodás és a hálós, konyhakész tűzifából egyre több helyen készlethiányra panaszkodnak a vevők, ami részben a munkaerőhiánnyal, részben a megnövekedett költségekkel magyarázható.

Olcsón adják az alapanyagot az erdészetek

Összehasonlításként a hatósági áras kormányzati tűzifaprogramban egy erdei köbméter tűzifa ára keménylombos fafajnál 30 ezer forint, a lágylombos, illetve a fenyő esetén 19 ezer forint. Mocz András szerint az áremelkedés hátterében részben az emelkedő energia- és üzemanyagköltségek állnak. – A felkészített tűzifa árára természetesen számos költség rakódik. Energia kell a fűrészeléshez, illetve a szállítás díja nagyon megugrott – emelte ki. Véleménye szerint azonban a mostani drágulás jóval meghaladja azt a szintet, amit a költségek növekedése indokolna. A szakember rámutatott arra is, hogy az erdészetek – magán- és állami gazdaságok – nem kapnak sokkal többet a fáért, mint a korábbi években. A keménylombos tüzelőnek való fát – az akác kivételével – bruttó 30 ezer forintos áron értékesítik, miközben a feldolgozott, konyhakész tűzifa ára elérheti a 120 ezer forintot is.

Azok, akik korábban is fával fűtöttek, már rég beszerezték az idei szezonra való tüzelőt. Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert

A többség már rég felkészült a szezonra

Mocz András szerint egyébként azok, akik korábban is fával fűtöttek, az elmúlt években jól bejáratott rendszeren keresztül biztosítják maguknak a tüzelőt. Vidéken a korábbi években, évtizedekben is sokan fával fűtöttek. Ezek az emberek pedig jellemzően nem a Tüzépeken, hanem az erdészetekben, „tő mellől” vásárolják a faanyagot, amit aztán hazafuvarozva a jól bejáratott fűrészessel összefűrészeltetik és maguk vagy más segítségével felhasogatnak.

– Természetesen ennek is van költsége, de biztosan nem éri el a 80–100 ezer forintot köbméterenként – mutatott rá az elnök. Ezek a háztartások egyébként sem érintettek a mostani helyzetben, hiszen jellemzően már a nyáron felkészültek a fűtési szezonra.

Van még mit tanulniuk a kezdőknek

– Akik a növekvő gázárak miatt most váltanak fatüzelésre, nekik meg kell tanulniuk ezt a folyamatot, ami természetesen nem megy egyik napról a másikra, sőt számos buktatót is tartogat – mondta Mocz András. A szakember szerint a kalodás, konyhakész tűzifát korábban is csak a tehetősebb vásárlóréteg engedhette meg magának, illetve a nagyon kis pénzű háztartások, amelyek zsákszámra veszik a tüzelőt.

– Tüzépen jellemzően azok vásárolnak, akiknek nem jelent gondot kifizetni azt a többletköltséget, ami a hasított, feldarabolt fára rakódik. De a másik véglet is itt vásárol, azok, akik egyszerre csak kis mennyiséget tudnak megvenni – jegyezte meg.

Kereslet egyébként még mindig van, ugyanakkor akik most vásárolnak, jellemzően már a következő szezonra készülnek fel. Hiánytól egyébként az elnök szerint nem kell tartani, csupán a vágási, feldolgozási kapacitásokban van némi fennakadás, de az is hamar rendeződni fog.